Електричні "Гелендвагени" оригінально станцювали в центрі Лас-Вегаса (відео)

Електромобіль Mercedes EQG здатний здійснювати "танковий" розворот на місці. Позашляховики влаштували перфоманс у центрі Лас-Вегаса.

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Новий Mercedes-Benz EQG продемонстрував свої можливості на шоу CES 2024 у Лас-Вегасі. Електричні "Гелендвагени" станцювали на центральному бульварі Лас-Вегас Стріп. Відео перфомансу з'явилося на Youtube-каналі FoCars.

Mercedes EQG презентують у нинішньому році Фото: скриншот / YouTube

Одразу чотири прототипи Mercedes EQG по команді почали синхронно кружляти на місці. Вийшло досить ефектно.

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Такий розворот на місці називають "танковим", адже він під силу гусеничній техніці. Електрокар "Гелендваген" також здатний на такий трюк завдяки чотирьом моторам (по одному на колесо), функції векторизації тяги і керованим заднім колесам.

Позашляховик оснастили чотирма електромоторами Фото: скриншот / YouTube

Електромобілі Mercedes EQG були в камуфляжі, хоча можна розгледіти, що модель відрізняються від стандартного "Гелендвагена" дизайном передньої частини.

Новий Mercedes EQG має дебютувати вже в нинішньому році. Його потужність перевищить 600 сил, а ємність батареї становитиме 100 кВт∙год. Авто збереже позашляхові здібності. До слова, за інформацією імпортера Mercedes, вже восени електричний "Гелендваген" має з'явитися в Україні.

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