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Авто

Презентовано новий кабріолет "Гелендваген" із нестандартним дизайном (фото)

Новий Mercedes-AMG G63, Mercedes-AMG G63, тюнінг Гелендвагена, кабріолет Гелендваген
Mercedes-AMG G63 перетворили на кабріолет

Новий Mercedes-AMG G63 перетворили на оригінальний кабріолет із незвичними задніми дверима. У нього розкішний салон і 585-сильний V8 під капотом.

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Кабріолет Mercedes-Benz G-Class повертається. Особливу версію позашляховика випустять лімітованою серією. Про це повідомляється на сайті Motor1.

Новий Mercedes-AMG G63, Mercedes-AMG G63, тюнінг Гелендвагена, кабріолет Гелендваген Fullscreen
Позашляховик отримав м'який дах

Саме вона виконала тюнінг "гелендвагена". Стандартний позашляховик перетворили на оригінальний кабріолет на замовлення одного ексцентричного мільйонера, чий п'ятирічний син захотів кабріолет Mercedes G-Class. Розробка авто тривала півтора року.

Новий Mercedes-AMG G63, Mercedes-AMG G63, тюнінг Гелендвагена, кабріолет Гелендваген Fullscreen
Задні двері відчиняються проти руху

За основу взяли Mercedes-AMG G63 з 585-сильним V8 твін-турбо об'ємом 4,0 л. Авто вкоротили та зрізали дах — його замінив складаний тканинний верх із електроприводом.

Новий Mercedes-AMG G63, Mercedes-AMG G63, тюнінг Гелендвагена, кабріолет Гелендваген Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та карбоном

Однак найцікавіша риса Mercedes-AMG G63 — його задні двері. Вони невеликі та відчиняються проти руху, як у Toyota FJ Cruiser або Mazda RX-8.

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В оздобленні салону "гелендвагена" використані дорога шкіра та карбон. Усередині встановлено чотири окремі крісла.

Новий Mercedes-AMG G63, Mercedes-AMG G63, тюнінг Гелендвагена, кабріолет Гелендваген Fullscreen
Ззаду встановлено два окремі крісла

Зберуть тільки 20 кабріолетів Mercedes-AMG G63 — їх оформлять за індивідуальними замовленнями покупців. Ціна "гелендваген" становитиме від 1,2 мільйона євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes G-Class перетворили на оригінальний будинок на колесах.

Також ми писали про яскравий тюнінг короткого "гелендвагена".