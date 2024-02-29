Современная классика: презентован новый спорткар Maserati в ретростиле (фото)

Спорткар Maserati GranCabrio сочетает ретростиль с современными технологиями. Кабриолет предложат в бензиновых и электрических модификациях.

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Линейка Maserati GranTurismo расширена — к купе присоединился кабриолет GranCabrio. Он поступит в продажу с лета по цене около $200 000. Об авто рассказали на официальном сайте производителя.

Модель будет доступна в бензиновых и электрических версиях Фото: Maserati

Как и купе, новый Maserati GranCabrio отличается элегантным дизайном в стиле 50-х годов. У кабриолета длинный капот, широкая "пасть" радиаторной решетки и продолговатые фары.

Мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 14 с — эту процедуру можно проводить на скорости до 50 км/ч. Кабриолет на 100 кг тяжелее купе.

На центральной панели установлены часы Фото: Maserati

Салон Maserati GranCabrio отделан кожей и карбоном. Рядом с виртуальной приборной панелью и тачскрином мультимедийной системы установлен классический циферблат часов.

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Новый Maserati GranCabrio дебютировал в версии Trofeo с 3,0-литровым V6 твин-турбо на 550 л.с. и 650 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Maserati

Позже линейку пополнят 490-сильная версия этой турбошестерни, а также электромобиль Maserati GranCabrio Folgore мощностью 750 л.с.

Кстати, недавно сверхмощный кабриолет презентовал и McLaren.

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