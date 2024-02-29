Сучасна класика: презентовано новий спорткар Maserati в ретростилі (фото)
Спорткар Maserati GranCabrio поєднує ретростиль із сучасними технологіями. Кабріолет запропонують у бензинових та електричних модифікаціх.
Лінійку Maserati GranTurismo розширено – до купе долучився кабріолет GranCabrio. Він надійде у продаж з літа за ціною близько $200 000. Про авто розповіли на офіційному сайті виробника.
Як і купе, новий Maserati GranCabrio вирізняється елегантним дизайном у стилі 50-х років. У кабріолета довгий капот, широка "паща" радіаторної решітки та продовгуваті фари.
М’який дах складається з допомогою електроприводу за 14 с – цю процедуру можна проводити на швидкості до 50 км/год. Кабріолет на 100 кг важчий за купе.
Салон Maserati GranCabrio оздоблений шкірою та карбоном. Поруч із віртуальною панеллю приладів та тачскріном мультимедійної системи встановлено класичний циферблат годинника.
Новий Maserati GranCabrio дебютував у версії Trofeo з 3,0-літровим V6 твін-турбо на 550 к. с. і 650 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість складає 315 км/год.
Пізніше лінійку поповнять 490-сильна версія цієї турбошістки, а також електромобіль Maserati GranCabrio Folgore потужністю 750 к. с.
До речі, недавно надпотужний кабріолет презентував і McLaren.
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