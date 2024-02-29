Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Сучасна класика: презентовано новий спорткар Maserati в ретростилі (фото)

Maserati GranCabrio 2024, Maserati GranCabrio, новий Maserati GranCabrio, кабріолет Maserati
Фото: Maserati | Дизайн Maserati GranCabrio витримано в стилістиці 50-х років

Спорткар Maserati GranCabrio поєднує ретростиль із сучасними технологіями. Кабріолет запропонують у бензинових та електричних модифікаціх.

Related video

Лінійку Maserati GranTurismo розширено – до купе долучився кабріолет GranCabrio. Він надійде у продаж з літа за ціною близько $200 000. Про авто розповіли на офіційному сайті виробника.

Maserati GranCabrio, Maserati GranCabrio 2024, новий Maserati GranCabrio, кабріолет Maserati Fullscreen
Модель буде доступна в бензинових і електричних версіях
Фото: Maserati

Як і купе, новий Maserati GranCabrio вирізняється елегантним дизайном у стилі 50-х років. У кабріолета довгий капот, широка "паща" радіаторної решітки та продовгуваті фари.

М’який дах складається з допомогою електроприводу за 14 с – цю процедуру можна проводити на швидкості до 50 км/год. Кабріолет на 100 кг важчий за купе.

салон Maserati GranCabrio, Maserati GranCabrio 2024, новий Maserati GranCabrio, кабріолет Maserati Fullscreen
На центральній панелі встановлено годинник
Фото: Maserati

Салон Maserati GranCabrio оздоблений шкірою та карбоном. Поруч із віртуальною панеллю приладів та тачскріном мультимедійної системи встановлено класичний циферблат годинника.

Важливо
Maserati для вогнеборців: який вигляд має найшвидший пожежний автомобіль (фото)
Maserati для вогнеборців: який вигляд має найшвидший пожежний автомобіль (фото)

Новий Maserati GranCabrio дебютував у версії Trofeo з 3,0-літровим V6 твін-турбо на 550 к. с. і 650 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість складає 315 км/год.

салон мазераті, Maserati GranCabrio 2024, Maserati GranCabrio, новий Maserati GranCabrio, кабріолет Maserati Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та карбоном
Фото: Maserati

Пізніше лінійку поповнять 490-сильна версія цієї турбошістки, а також електромобіль Maserati GranCabrio Folgore потужністю 750 к. с.

До речі, недавно надпотужний кабріолет презентував і McLaren.

Також Фокус розповідав про перший суперкар BYD на 1300 сил.