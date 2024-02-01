Maserati для вогнеборців: який вигляд має найшвидший пожежний автомобіль (фото)

Загалом у 1967 році випущено лише п'ять 260-сильних пожежних пікапів Maserati Quattroporte. Незвичайні автомобілі обслуговували перегони "Формули-1".

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У Франції на шоу Retromobile виставили незвичайний Maserati Quattroporte 1967 року. Розкішне авто перетворено на пожежний пікап. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Випущено лише п'ять Maserati Quattroporte Фото: Artcurial

Випустили лише п'ять таких пікапів Maserati Quattroporte. Їх створили спеціально для Гран-прі Італії у "Формулі-1". Звичайні пожежні авто вважали занадто повільними, адже в разі пожежі під час перегонів необхідно було максимально швидко прибути на місце аварії.

Задню частину автомобіля зрізали і встановили водомет Фото: Artcurial

Тюнінг Maserati Quattroporte виконало ательє Carrozzeria Grazia з Болоньї. Спортивний седан вибрали тому, що він оснащений потужним 4,7-літровим V8 на 260 сил і здатний розвинути швидкість понад 200 км/год. До того ж, він доволі великий, що дало змогу вмістити необхідне пожежне обладнання.

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У Maserati Quattroporte зрізали кузов і встановили водомет з величезним баком для води. Примітно, що спереду залишилися розкішні шкіряні сидіння і кондиціонер.

Maserati Quattroporte пройшов реставрацію Фото: Artcurial

Пожежні Maserati Quattroporte обслуговували перегони в Італії до кінця 70-х, а потім були розпродані. Саме цей автомобіль пройшов реставрацію в 2011 році. Зараз за нього планують виручити від 150 000 до 250 000 євро.

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