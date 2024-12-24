Бензин або електро: в Європі з'явиться культовий американський спорткар (фото)

Новий Dodge Charger буде доступний у Європі в кузовах седан та купе. На вибір запропонують бензинові та електричні модифікації потужністю до 670 сил.

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Новий Dodge Charger продаватимуть за межами Північної Америки. Уперше в історії культова спортивна модель вийде на європейський ринок. Цю інформацію підтвердили представники концерну Stellantis у коментарі сайту Carscoops.

За їх словами, новий Dodge Charger почнуть продавати в Європі, а також на Близькому Сході. Станеться це в другій половині 2025 року – до того часу виробник зможе задовольнити попит на модель в США і Канаді та зможе виготовляти авто для інших країн.

Спорткар буде доступний у бензинових та електричних версіях Фото: Stellantis

Європейським покупцям запропонують седан і купе Dodge Charger Daytona. Можна буде обрати бензинові варіанти з 3,0-літровими турбошістками потужністю 420 та 550 к. с., а також електромобілі на 496 і 670 сил. Найпотужніший Dodge Charger 2025 стартує до 100 км/год за 3,3 с.

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Базова комплектація Dodge Charger R/T включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, віртуальний щиток приладів, електропривід водійського крісла, підігрів передніх сидінь, акустику Alpine з 9 динаміками та набір систем безпеки.

Модель багато оснащена Фото: Stellantis

Варіант Scat Pack додає 20-дюймові диски, адаптивні амортизатори, проєкцію на лобове скло, підігрів задніх крісел та відеореєстратор. Серед опцій є панорамний дах, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь та електропривід дверей багажника.

До речі, це не перша потужна модель від Dodge, яку представили в Європі. Нещодавно на ринок вийшов 475-сильний позашляховик Durango.

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