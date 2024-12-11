У старому сараї виявили культовий американський спорткар 60-х (фото)

Dodge Charger першого покоління — доволі рідкісне спортивне авто. Конкретно це купе 1966 року оснащене 330-сильним V8 та автоматичною КПП.

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У США виявили покинутий Dodge Charger 1966 року. Знаменитий спорткар не один рік простояв у старому сараї. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Кузов авто пошкоджений, але загалом непогано зберігся Фото: Craigslist

Купе Dodge Charger першого покоління знайшли у штаті Монтана. Автомобіль був покритий товстим шаром пилу, тобто зберігалося в сараї тривалий час.

Утім, коли Dodge Charger відмили, то виявилося, що він досить непогано зберігся. Його кузов не іржавий і в рідній фарбі, хоча ззаду видно сліди незначного ДТП. У салоні місцями розірване оздоблення, але загалом стан інтер’єру непоганий.

У салоні розірване оздоблення на сидіннях Фото: Craigslist

Двигун Dodge Charger легко завівся і авто здатне самостійно пересуватися, попри тривалий простій та чималий пробіг у 194 тис. км.

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Спортивне купе Dodge Charger оснащене 6,3-літровим V8 потужністю 330 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і розвинути швидкість приблизно 200 км/год.

Фото: Craigslist

Варто відзначити, що в лінійці була і потужніша версія із 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi. Проте і такий Dodge Charger цінується колекціонерами, адже є доволі рідкісним – усього в 1966 році виготовили тільки 37 тис. купе усіх модифікацій. Зараз авто виставили на продаж.

Між іншим, нещодавно в США виявили цілу покинуту колекцію Dodge Charger 60-х та 70-х років.

Також Фокус писав, що на продаж виставили рідкісні 540-сильні Ford Mustang 2008 року без пробігу.