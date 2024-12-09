Зірки 2000-х: виявлено колекційні 16-річні спорткари Ford у новому стані (фото)

Shelby GT500 KR — раритетна 540-сильна модифікація Ford Mustang. Заряджене купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і розвинути 250 км/год.

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У США виявили одразу дві капсули часу Ford Mustang 2008 року в дуже рідкісній версії Shelby GT500 KR. Усього виготовлено лише 1011 таких спорткарів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спорткари чудово збереглися

Колекційні Ford Mustang Shelby GT500 KR виявив дилер General Motors із Канзасу і саме він їх наразі продає. Автомобілі взагалі не експлуатувалися і 16 років зберігалися в гаражі.

Пробіг сріблястого купе становить 166 км

Раритетні Ford Mustang Shelby перебувають у чудовому стані й виглядають так, ніби щойно придбані в автосалоні. Кузови, салони та силові агрегати обох автомобілів дуже добре збереглися.

Сидіння в салоні Ford Mustang досі запаковані в чохли

Капсула часу Shelby GT500 KR сріблястого кольору коштує 79 794 долари. Його пробіг становить лише 166 км.

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Синє купе Ford Mustang 2008 року проїхало всього 82 км, а його крісла досі запаковані в поліетиленові чохли. Такий спорткар оцінили в $92 887.

Під капотом встановлено 540-сильний V8

Лімітований Shelby GT500 KR (King of Road — "король дороги") у свій час був найпотужнішою і найшвидшою версією Ford Mustang. Купе оснащене 5,4-літровим компресорним V8 на 540 к. с. та 690 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

До речі, нещодавно в США знайшли раритетний 22-річний Ford без пробігу.

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