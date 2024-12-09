Звезды 2000-х: обнаружены коллекционные 16-летние спорткары Ford в новом состоянии (фото)

Shelby GT500 KR — раритетная 540-сильная модификация Ford Mustang. Заряженное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 250 км/ч.

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В США обнаружили сразу две капсулы времени Ford Mustang 2008 года в очень редкой версии Shelby GT500 KR. Всего изготовлено всего 1011 таких спорткаров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спорткары прекрасно сохранились

Коллекционные Ford Mustang Shelby GT500 KR обнаружил дилер General Motors из Канзаса и именно он их сейчас продает. Автомобили вообще не эксплуатировались и 16 лет хранились в гараже.

Пробег серебристого купе составляет 166 км

Раритетные Ford Mustang Shelby находятся в отличном состоянии и выглядят так, будто только что приобретены в автосалоне. Кузова, салоны и силовые агрегаты обоих автомобилей очень хорошо сохранились.

Сиденья в салоне Ford Mustang до сих пор запакованы в чехлы

Капсула времени Shelby GT500 KR серебристого цвета стоит 79 794 доллара. Его пробег составляет всего 166 км.

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Синее купе Ford Mustang 2008 года проехало всего 82 км, а его кресла до сих пор запакованы в полиэтиленовые чехлы. Такой спорткар оценили в $92 887.

Под капотом установлен 540-сильный V8

Лимитированный Shelby GT500 KR (King of Road — "король дороги") в свое время был самой мощной и быстрой версией Ford Mustang. Купе оснащено 5,4-литровым компрессорным V8 на 540 л.с. и 690 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кстати, недавно в США нашли раритетный 22-летний Ford без пробега.

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