На старому складі знайшли занедбану колекцію рідкісних американських ретроавто (відео)

У колекції зібрані спорткари Dodge та Plymouth 60-х і 70-х років. Деякі автомобілі дуже рідкісні і їх ціна може сягати 100-200 тисяч доларів.

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Усього в колекції зібрали шість автомобілів 60-х і 70-х виробництва концерну Chrysler. Найстарішими із них є два Plymouth Satellite 1965 року, які не мають двигунів.

Plymouth Satellite 1965 року Фото: скриншот / YouTube

Решта автомобілів – Dodge Charger різних років випуску. Найцінніший із них – лімітований Dodge Charger Daytona 1969 року з величезним антикрилом та 7,2-літровим 375-сильним V8. Таких купе виготовили лише 503 і їх ціна стартує з $200 000.

Dodge Charger Daytona 1969 року Фото: скриншот / YouTube

Приблизно 100 000 доларів коштує Dodge Charger 1969 року із 7,0-літровим V8 Hemi на 425 к. с. Цих авто випустили тільки 430.

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Крім того, в колекції є ще один Dodge Charger 1969 року та купе 1970 року, оснащені 7,2-літровим V8 потужністю 390 к. с. Вони також є доволі рідкісними.

Dodge Charger 1970 року Фото: скриншот / YouTube

Стан автомобілів залишає бажати кращого. Усі вони потребують ремонту, а деякі частково розібрані.

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