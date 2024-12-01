Вінтажний Chrysler 50-х завівся після 30 років простою в сараї (відео)
Старовинний Chrysler New Yorker простояв 30 років у сараї в Австралії. Автомобіль покрився іржею, проте його двигун вдалося завести.
У Австралії оживили старовинний Chrysler New Yorker 1956 року. Останні три десятиліття автомобіль не експлуатувався. Відео з ним показали на Youtube-каналі Taddy's Restorations.
Цей купе Chrysler New Yorker експлуатувалося у штатах Орегон та Каліфорнія, а потім опинилося в Австралії. Загалом авто проїхало 90 700 км. Утім, на початку 90-х його поставили в сарай і з того часу не заводили.
Стан Chrysler New Yorker залишає бажати кращого. Автомобіль покритий іржею, а його внутрішнє оздоблення розірване.Важливо
У той же час, двигун Chrysler New Yorker на диво непогано зберігся. Цей V8 Hemi змогли завести після того, як відремонтували його стартер.
Тепер авто хочуть відреставрувати, адже це рідкісна розкішна версія моделі St.Regis із двоколірним забарвленням та покращеним оздобленням салону.
Chrysler New Yorker випускали з 1940 по 1996 роки. Конкретно ця модель належить до четвертого покоління. 5,5-метрове купе оснащене 5,8-літровою вісімкою потужністю 280 к. с., який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП.
До речі, нещодавно завели вінтажний Chevrolet 60-х, який 36 років зберігали в гаражі.
Також Фокус розповідав про вінтажний Buick 70-х із малим пробігом.