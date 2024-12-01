Вінтажний Chrysler 50-х завівся після 30 років простою в сараї (відео)

Старовинний Chrysler New Yorker простояв 30 років у сараї в Австралії. Автомобіль покрився іржею, проте його двигун вдалося завести.

У Австралії оживили старовинний Chrysler New Yorker 1956 року. Останні три десятиліття автомобіль не експлуатувався. Відео з ним показали на Youtube-каналі Taddy's Restorations.

Цей купе Chrysler New Yorker експлуатувалося у штатах Орегон та Каліфорнія, а потім опинилося в Австралії. Загалом авто проїхало 90 700 км. Утім, на початку 90-х його поставили в сарай і з того часу не заводили.

Кузов авто покрився іржею Фото: скриншот / YouTube

Стан Chrysler New Yorker залишає бажати кращого. Автомобіль покритий іржею, а його внутрішнє оздоблення розірване.

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У той же час, двигун Chrysler New Yorker на диво непогано зберігся. Цей V8 Hemi змогли завести після того, як відремонтували його стартер.

Внутрішнє оздоблення розірване Фото: скриншот / YouTube

Тепер авто хочуть відреставрувати, адже це рідкісна розкішна версія моделі St.Regis із двоколірним забарвленням та покращеним оздобленням салону.

Двигун V8 Hemi вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Chrysler New Yorker випускали з 1940 по 1996 роки. Конкретно ця модель належить до четвертого покоління. 5,5-метрове купе оснащене 5,8-літровою вісімкою потужністю 280 к. с., який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП.

До речі, нещодавно завели вінтажний Chevrolet 60-х, який 36 років зберігали в гаражі.

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