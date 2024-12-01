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Авто

Вінтажний Chrysler 50-х завівся після 30 років простою в сараї (відео)

Chrysler New Yorker 1956, Chrysler New Yorker
Фото: скриншот / YouTube | Chrysler New Yorker 30 років простояв у сараї

Старовинний Chrysler New Yorker простояв 30 років у сараї в Австралії. Автомобіль покрився іржею, проте його двигун вдалося завести.

У Австралії оживили старовинний Chrysler New Yorker 1956 року. Останні три десятиліття автомобіль не експлуатувався. Відео з ним показали на Youtube-каналі Taddy's Restorations.

Цей купе Chrysler New Yorker експлуатувалося у штатах Орегон та Каліфорнія, а потім опинилося в Австралії. Загалом авто проїхало 90 700 км. Утім, на початку 90-х його поставили в сарай і з того часу не заводили.

Chrysler New Yorker, Chrysler New Yorker 1956 Fullscreen
Кузов авто покрився іржею
Фото: скриншот / YouTube

Стан Chrysler New Yorker залишає бажати кращого. Автомобіль покритий іржею, а його внутрішнє оздоблення розірване.

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У той же час, двигун Chrysler New Yorker на диво непогано зберігся. Цей V8 Hemi змогли завести після того, як відремонтували його стартер.

салон Chrysler New Yorker, Chrysler New Yorker Fullscreen
Внутрішнє оздоблення розірване
Фото: скриншот / YouTube

Тепер авто хочуть відреставрувати, адже це рідкісна розкішна версія моделі St.Regis із двоколірним забарвленням та покращеним оздобленням салону.

V8 Hemi Chrysler New Yorker 1956, Chrysler New Yorker Fullscreen
Двигун V8 Hemi вдалося завести
Фото: скриншот / YouTube

Chrysler New Yorker випускали з 1940 по 1996 роки. Конкретно ця модель належить до четвертого покоління. 5,5-метрове купе оснащене 5,8-літровою вісімкою потужністю 280 к. с., який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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