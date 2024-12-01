Винтажный Chrysler 50-х завелся после 30 лет простоя в сарае (видео)

Старинный Chrysler New Yorker простоял 30 лет в сарае в Австралии. Автомобиль покрылся ржавчиной, однако его двигатель удалось завести.

В Австралии оживили старинный Chrysler New Yorker 1956 года. Последние три десятилетия автомобиль не эксплуатировался. Видео с ним показали на Youtube-канале Taddy's Restorations.

Это купе Chrysler New Yorker эксплуатировалось в штатах Орегон и Калифорния, а затем оказалось в Австралии. В целом авто проехало 90 700 км. Впрочем, в начале 90-х его поставили в сарай и с тех пор не заводили.

Кузов авто покрылся ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

Состояние Chrysler New Yorker оставляет желать лучшего. Автомобиль покрыт ржавчиной, а его внутренняя отделка разорвана.

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В то же время, двигатель Chrysler New Yorker на удивление неплохо сохранился. Этот V8 Hemi смогли завести после того, как отремонтировали его стартер.

Внутренняя отделка разорвана Фото: скриншот / YouTube

Теперь авто хотят отреставрировать, ведь это редкая роскошная версия модели St.Regis с двухцветной окраской и улучшенной отделкой салона.

Двигатель V8 Hemi удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Chrysler New Yorker выпускали с 1940 по 1996 годы. Конкретно эта модель относится к четвертому поколению. 5,5-метровое купе оснащено 5,8-литровой восьмеркой мощностью 280 л.с., который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

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