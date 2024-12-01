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Авто

Винтажный Chrysler 50-х завелся после 30 лет простоя в сарае (видео)

Крайслер Нью Йоркер 1956 года, Крайслер Нью Йоркер
Фото: скриншот / YouTube | Chrysler New Yorker 30 лет простоял в сарае

Старинный Chrysler New Yorker простоял 30 лет в сарае в Австралии. Автомобиль покрылся ржавчиной, однако его двигатель удалось завести.

В Австралии оживили старинный Chrysler New Yorker 1956 года. Последние три десятилетия автомобиль не эксплуатировался. Видео с ним показали на Youtube-канале Taddy's Restorations.

Это купе Chrysler New Yorker эксплуатировалось в штатах Орегон и Калифорния, а затем оказалось в Австралии. В целом авто проехало 90 700 км. Впрочем, в начале 90-х его поставили в сарай и с тех пор не заводили.

Chrysler New Yorker, Chrysler New Yorker 1956 года Fullscreen
Кузов авто покрылся ржавчиной
Фото: скриншот / YouTube

Состояние Chrysler New Yorker оставляет желать лучшего. Автомобиль покрыт ржавчиной, а его внутренняя отделка разорвана.

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В то же время, двигатель Chrysler New Yorker на удивление неплохо сохранился. Этот V8 Hemi смогли завести после того, как отремонтировали его стартер.

салон Крайслер Нью Йоркер, Крайслер Нью Йоркер Fullscreen
Внутренняя отделка разорвана
Фото: скриншот / YouTube

Теперь авто хотят отреставрировать, ведь это редкая роскошная версия модели St.Regis с двухцветной окраской и улучшенной отделкой салона.

V8 Hemi Chrysler New Yorker 1956 года, Chrysler New Yorker Fullscreen
Двигатель V8 Hemi удалось завести
Фото: скриншот / YouTube

Chrysler New Yorker выпускали с 1940 по 1996 годы. Конкретно эта модель относится к четвертому поколению. 5,5-метровое купе оснащено 5,8-литровой восьмеркой мощностью 280 л.с., который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

Кстати, недавно завели винтажный Chevrolet 60-х, который 36 лет хранили в гараже.

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