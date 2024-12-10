На старом складе нашли заброшенную коллекцию редких американских ретро-авто (видео)

В коллекции собраны спорткары Dodge и Plymouth 60-х и 70-х годов. Некоторые автомобили очень редкие и их цена может достигать 100-200 тысяч долларов.

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Всего в коллекции собрали шесть автомобилей 60-х и 70-х производства концерна Chrysler. Самыми старыми из них являются два Plymouth Satellite 1965 года, которые не имеют двигателей.

Плимут Сателлит 1965 года Фото: скриншот / YouTube

Остальные автомобили — Dodge Charger разных годов выпуска. Самый ценный из них — лимитированный Dodge Charger Daytona 1969 года с огромным антикрылом и 7,2-литровым 375-сильным V8. Таких купе изготовили всего 503 и их цена стартует с $200 000.

Dodge Charger Daytona 1969 года Фото: скриншот / YouTube

Примерно 100 000 долларов стоит Dodge Charger 1969 года с 7,0-литровым V8 Hemi на 425 л. с. Этих авто выпустили только 430.

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Кроме того, в коллекции есть еще один Dodge Charger 1969 года и купе 1970 года, оснащенные 7,2-литровым V8 мощностью 390 л. с. Они также являются довольно редкими.

Dodge Charger 1970 года Фото: скриншот / YouTube

Состояние автомобилей оставляет желать лучшего. Все они нуждаются в ремонте, а некоторые частично разобраны.

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