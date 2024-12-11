В старом сарае обнаружили культовый американский спорткар 60-х (фото)

Dodge Charger первого поколения — довольно редкое спортивное авто. Конкретно это купе 1966 года оснащено 330-сильным V8 и автоматической КПП.

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В США обнаружили заброшенный Dodge Charger 1966 года. Знаменитый спорткар не один год простоял в старом сарае. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Кузов авто поврежден, но в целом неплохо сохранился Фото: Craigslist

Купе Dodge Charger первого поколения нашли в штате Монтана. Автомобиль был покрыт толстым слоем пыли, то есть хранился в сарае длительное время.

Впрочем, когда Dodge Charger отмыли, то оказалось, что он довольно неплохо сохранился. Его кузов не ржавый и в родной краске, хотя сзади видны следы незначительного ДТП. В салоне местами разорвана отделка, но в целом состояние интерьера неплохое.

В салоне разорвана отделка на сиденьях Фото: Craigslist

Двигатель Dodge Charger легко завелся и авто способно самостоятельно передвигаться, несмотря на длительный простой и немалый пробег в 194 тыс. км.

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Спортивное купе Dodge Charger оснащено 6,3-литровым V8 мощностью 330 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить скорость примерно 200 км/ч.

Фото: Craigslist

Стоит отметить, что в линейке была и более мощная версия с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi. Однако и такой Dodge Charger ценится коллекционерами, ведь является довольно редким — всего в 1966 году изготовили только 37 тыс. купе всех модификаций. Сейчас авто выставили на продажу.

Между прочим, недавно в США обнаружили целую заброшенную коллекцию Dodge Charger 60-х и 70-х годов.

Также Фокус писал, что на продажу выставили редкие 540-сильные Ford Mustang 2008 года без пробега.