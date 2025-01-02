Авторынок Украины вырос в 2024 году: популярные марки и модели (фото)
Продажи новых автомобилей в Украине продемонстрировали рост за 2024 год. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.
Авторынок Украины продемонстрировал рост в 2024 году. Всего продано 69,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% превышает показатель 2023 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Бренды-лидеры авторынка остались неизменными. Первое место занимает Toyota (10 731 проданное авто), а второе — Renault (7266 шт.). В тройку популярных марок также вошла Skoda (5033 авто).
Самые популярные марки авто в Украине за 2024 год:
- Toyota — 10 731 проданное авто.
- Renault — 7266 ед.
- Skoda — 5033 ед.
- Volkswagen — 4899 ед.
- BMW — 4833 ед.
- Nissan — 2777 ед.
- Hyundai — 2618 ед.
- Peugeot — 2474 ед.
- Suzuki — 2301 ед.
- Mazda — 2256 ед.
Наибольшим спросом в Украине пользуются кроссоверы: в пятерку лидеров попали только модели этого класса. Самые популярные авто в Украине также не изменились — это Renault Duster (6826 ед.) и Toyota RAV4 (4070).
Топ 5 популярных моделей авто в Украине за 2024 год:
- Renault Duster.
- Toyota RAV4.
- Mazda CX-5.
- Volkswagen ID.4.
- Kia Sportage.
Ранее Фокус рассказывал, что в продажу поступил новый Hyundai Palisade второго поколения.
Также мы писали, что в Украине существенно упростили торговлю авто с пробегом.