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Авторынок Украины вырос в 2024 году: популярные марки и модели (фото)

продажи авто, продажи новых авто, Авторынок Украины, Самые популярные авто в Украине
Фото: Motor1.com | Авторынок Украины вырос на 14% в 2024 году

Продажи новых автомобилей в Украине продемонстрировали рост за 2024 год. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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Авторынок Украины продемонстрировал рост в 2024 году. Всего продано 69,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% превышает показатель 2023 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Бренды-лидеры авторынка остались неизменными. Первое место занимает Toyota (10 731 проданное авто), а второе — Renault (7266 шт.). В тройку популярных марок также вошла Skoda (5033 авто).

Renault Duster, продажи новых авто, Авторынок Украины, Самые популярные авто в Украине Fullscreen
Renault Duster остался лидером авторынка
Фото: Renault

Самые популярные марки авто в Украине за 2024 год:

  1. Toyota — 10 731 проданное авто.
  2. Renault — 7266 ед.
  3. Skoda — 5033 ед.
  4. Volkswagen — 4899 ед.
  5. BMW — 4833 ед.
  6. Nissan — 2777 ед.
  7. Hyundai — 2618 ед.
  8. Peugeot — 2474 ед.
  9. Suzuki — 2301 ед.
  10. Mazda — 2256 ед.
Toyota RAV4, продажи новых авто, Авторынок Украины, Самые популярные авто в Украине Fullscreen
Кроссовер Toyota RAV4 остается популярным
Фото: Toyota

Наибольшим спросом в Украине пользуются кроссоверы: в пятерку лидеров попали только модели этого класса. Самые популярные авто в Украине также не изменились — это Renault Duster (6826 ед.) и Toyota RAV4 (4070).

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Топ 5 популярных моделей авто в Украине за 2024 год:

  1. Renault Duster.
  2. Toyota RAV4.
  3. Mazda CX-5.
  4. Volkswagen ID.4.
  5. Kia Sportage.

Ранее Фокус рассказывал, что в продажу поступил новый Hyundai Palisade второго поколения.

Также мы писали, что в Украине существенно упростили торговлю авто с пробегом.