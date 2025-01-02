Авторынок Украины вырос в 2024 году: популярные марки и модели (фото)

Продажи новых автомобилей в Украине продемонстрировали рост за 2024 год. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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Авторынок Украины продемонстрировал рост в 2024 году. Всего продано 69,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% превышает показатель 2023 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Бренды-лидеры авторынка остались неизменными. Первое место занимает Toyota (10 731 проданное авто), а второе — Renault (7266 шт.). В тройку популярных марок также вошла Skoda (5033 авто).

Renault Duster остался лидером авторынка Фото: Renault

Самые популярные марки авто в Украине за 2024 год:

Toyota — 10 731 проданное авто. Renault — 7266 ед. Skoda — 5033 ед. Volkswagen — 4899 ед. BMW — 4833 ед. Nissan — 2777 ед. Hyundai — 2618 ед. Peugeot — 2474 ед. Suzuki — 2301 ед. Mazda — 2256 ед.

Кроссовер Toyota RAV4 остается популярным Фото: Toyota

Наибольшим спросом в Украине пользуются кроссоверы: в пятерку лидеров попали только модели этого класса. Самые популярные авто в Украине также не изменились — это Renault Duster (6826 ед.) и Toyota RAV4 (4070).

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Топ 5 популярных моделей авто в Украине за 2024 год:

Renault Duster. Toyota RAV4. Mazda CX-5. Volkswagen ID.4. Kia Sportage.

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