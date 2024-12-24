Доступні та економічні: кращі компактні авто з пробігом (фото)

Маленькі міські хетчбеки з пробігом приваблюють низькою ціною та маневренністю. У цьому сегменті є не лише бензинові та дизельні моделі, а й електромобілі.

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Компактні хетчбеки – ідеальні автомобілі для міста. Вони маневрені, економічні та не потребують багато місця для паркування. До того ж, такі моделі ще й недорогі, особливо, якщо обирати авто з пробігом. Британське видання Auto Express обрало кращі вживані авто для міста.

До рейтингу потрапили хетчбеки А і В-класу. Серед них є як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і електромобілі.

8 місце – Renault Zoe

Renault Zoe Фото: Renault

Renault Zoe – доступний електрокар, який випускали з 2013 року. Компактний хетчбек доступний у модифікаціях із запасом ходу до 400 км. Краще обрати пізніші версії Renault Zoe, адже вони потужніші, більш "дальнобійні" та мають сучаснішу мультимедійну систему.

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7 місце – Ford Fiesta

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford Fiesta сьомого покоління – міський хетчбек для активних водіїв, адже авто приваблює хорошою керованістю. Автомобіль недорогий, практичний і відносно дешевий в утриманні. У лінійці були економічні бензинові та дизельні версії, а також 197-сильний заряджений Ford Fiesta ST.

6 місце – Toyota Yaris

Toyota Yaris Фото: Toyota

Toyota Yaris третьої генерації має просторі салон та багажник, а також непогану мультимедійну систему. Хетчбек недорогий і дуже надійний, а також має комфортабельну підвіску. На вторинному ринку є бензинові, дизельні та гібридні модифікації Toyota Yaris.

5 місце – Volkswagen Up!

Volkswagen Up! Фото: Volkswagen

Volkswagen Up! – одна із найбільш якісних моделей А-класу. Мініатюрний хетчбек з оригінальним дизайном добре зібраний та має непогано налаштоване шасі. Разом зі стандартною 1,0-літровою бензиновою версією випускали заряджений варіант GTI з турбомотором та електромобіль e-Up.

4 місце – Peugeot 208

Peugeot 208 Фото: Stellantis

Peugeot 208 другого покоління свого часу став авто року в Європі. Недорогий хетчбек вирізняється цікавим дизайном та оригінальним компонуванням салону, а об’єм його багажника складає 311 л. Peugeot 208 випускають не лише із бензиновими та дизельними двигунами, але й з електромотором.

3 місце – Hyundai i10

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Hyundai i10 третьої генерації дешевий і зазвичай не дуже бідно оснащений. Хетчбек А-класу досить просторий для своєї довжини в 3,67 м. Він маневрений та має комфортабельну підвіску. Краще обирати варіант з механічною КПП, бо робот досить смиканий.

2 місце – Mini Hatch

Mini Hatch Фото: MINI

Mini Hatch третього покоління – єдина преміальна модель у цьому рейтингу, тому він не надто дешевий. Зате хетчбек приваблює яскравим дизайном у ретростилі, оригінальним салоном та чудовою керованістю. Лінійка моделі серйозна і різноманітна – є бензинові і дизельні версії, заряджені Cooper S і JCW потужністю понад 200 сил та навіть електромобіль.

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1 місце – Opel Corsa

Opel Corsa Фото: Opel

Opel Corsa шостого покоління – побратим Peugeot 208, який комплектують тими ж бензиновими, дизельними і електричними моторами потужністю до 156 к. с. Хетчбек має непогано налаштоване шасі і добре керується, але при цьому досить комфортабельний і тихий. Зазвичай Opel Corsa недорогі та досить багато оснащені.

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