Доступные и экономичные: лучшие компактные авто с пробегом (фото)

Маленькие городские хэтчбеки с пробегом привлекают низкой ценой и маневренностью. В этом сегменте есть не только бензиновые и дизельные модели, но и электромобили.

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Компактные хэтчбеки — идеальные автомобили для города. Они маневренные, экономичные и не требуют много места для парковки. К тому же, такие модели еще и недорогие, особенно, если выбирать авто с пробегом. Британское издание Auto Express выбрало лучшие подержанные авто для города.

В рейтинг попали хэтчбеки А и В-класса. Среди них есть как модели с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили.

8 место — Renault Zoe

Renault Zoe Фото: Renault

Renault Zoe — доступный электрокар, который выпускался с 2013 года. Компактный хэтчбек доступен в модификациях с запасом хода до 400 км. Лучше выбрать более поздние версии Renault Zoe, ведь они более мощные, более "дальнобойные" и имеют более современную мультимедийную систему.

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7 место — Ford Fiesta

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford Fiesta седьмого поколения — городской хэтчбек для активных водителей, ведь авто привлекает хорошей управляемостью. Автомобиль недорогой, практичный и относительно дешевый в содержании. В линейке были экономичные бензиновые и дизельные версии, а также 197-сильный заряженный Ford Fiesta ST.

6 место — Toyota Yaris

Тойота Ярис Фото: Toyota

Toyota Yaris третьей генерации имеет просторный салон и багажник, а также неплохую мультимедийную систему. Хэтчбек недорогой и очень надежный, а также имеет комфортабельную подвеску. На вторичном рынке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации Toyota Yaris.

5 место — Volkswagen Up!

Volkswagen Up! Фото: Volkswagen

Volkswagen Up — одна из самых качественных моделей А-класса. Миниатюрный хэтчбек с оригинальным дизайном хорошо собран и имеет неплохо настроенное шасси. Вместе со стандартной 1,0-литровой бензиновой версией выпускали заряженный вариант GTI с турбомотором и электромобиль e-Up.

4 место — Peugeot 208

Peugeot 208 Фото: Stellantis

Peugeot 208 второго поколения в свое время стал авто года в Европе. Недорогой хэтчбек отличается интересным дизайном и оригинальной компоновкой салона, а объем его багажника составляет 311 л. Peugeot 208 выпускают не только с бензиновыми и дизельными двигателями, но и с электромотором.

3 место — Hyundai i10

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Hyundai i10 третьей генерации дешевый и обычно не очень бедно оснащен. Хэтчбек А-класса достаточно просторный для своей длины в 3,67 м. Он маневренный и имеет комфортабельную подвеску. Лучше выбирать вариант с механической КПП, так как робот достаточно дерганый.

2 место — Mini Hatch

Mini Hatch Фото: MINI

Mini Hatch третьего поколения — единственная премиальная модель в этом рейтинге, поэтому он не слишком дешевый. Зато хэтчбек привлекает ярким дизайном в ретростиле, оригинальным салоном и отличной управляемостью. Линейка модели серьезная и разнообразная — есть бензиновые и дизельные версии, заряженные Cooper S и JCW мощностью более 200 сил и даже электромобиль.

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1 место — Opel Corsa

Opel Corsa Фото: Opel

Opel Corsa шестого поколения — собрат Peugeot 208, который комплектуют теми же бензиновыми, дизельными и электрическими моторами мощностью до 156 л. с. Хэтчбек имеет неплохо настроенное шасси и хорошо управляется, но при этом достаточно комфортабельный и тихий. Обычно Opel Corsa недорогие и достаточно богато оснащены.

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