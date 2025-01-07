Какие подержанные авто чаще всего завозили украинцы в 2024 году (фото)
Средний возраст завезенных в Украину подержанных автомобилей составляет 9 лет. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.
За 2024 год первую регистрацию в Украине прошли более 222,1 тыс. авто с пробегом. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Подержанные авто составили примерно 75% всего авторынка Украины, ведь их поставили на учет примерно втрое больше, чем новых. Средний их возраст составляет 9 лет.
Почти половина ввезенных авто с пробегом (47%) в 2024 году оснащены бензиновыми двигателями. Доля дизельных машин составляет 25%, электромобилей — 18%, а гибридов и авто с ГБО — по 5%.
Самые популярные подержанные авто в 2024 году — Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидерами на вторичном рынке остаются Volkswagen Golf и Renault Megane.
Самые популярные авто с пробегом в Украине за 2024 год:
- Volkswagen Golf — 12 164 авто.
- Renault Megane — 9068 ед.
- Skoda Octavia — 8083 ед.
- Volkswagen Passat — 6570 ед.
- Volkswagen Tiguan — 5988 ед.
- Nissan Leaf — 5511 ед.
- Audi Q5 — 5316 ед.
- Nissan Rogue — 4950 ед.
- Tesla Model 3 — 4369 ед.
- Mazda CX-5 — 3851 ед.
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