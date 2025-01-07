Какие подержанные авто чаще всего завозили украинцы в 2024 году (фото)

Средний возраст завезенных в Украину подержанных автомобилей составляет 9 лет. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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За 2024 год первую регистрацию в Украине прошли более 222,1 тыс. авто с пробегом. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается самым популярным авто с пробегом Фото: Volkswagen

Подержанные авто составили примерно 75% всего авторынка Украины, ведь их поставили на учет примерно втрое больше, чем новых. Средний их возраст составляет 9 лет.

Почти половина ввезенных авто с пробегом (47%) в 2024 году оснащены бензиновыми двигателями. Доля дизельных машин составляет 25%, электромобилей — 18%, а гибридов и авто с ГБО — по 5%.

Renault Megane пользуется высоким спросом Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в 2024 году — Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидерами на вторичном рынке остаются Volkswagen Golf и Renault Megane.

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Самые популярные авто с пробегом в Украине за 2024 год:

Volkswagen Golf — 12 164 авто. Renault Megane — 9068 ед. Skoda Octavia — 8083 ед. Volkswagen Passat — 6570 ед. Volkswagen Tiguan — 5988 ед. Nissan Leaf — 5511 ед. Audi Q5 — 5316 ед. Nissan Rogue — 4950 ед. Tesla Model 3 — 4369 ед. Mazda CX-5 — 3851 ед.

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