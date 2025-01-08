Skoda представила собрата Volkswagen ID.4 с запасом хода почти 600 км (фото, видео)

Электромобиль Skoda Enyaq изменился внешне и внутри, а его комплектация расширена. Улучшенная аэродинамика позволила увеличить запас хода кроссовера.

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Презентован новый Skoda Enyaq. Электрический кроссовер прошел основательную модернизацию и поступит в продажу в Европе завтра, 9 января, по цене от 44 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Skoda.

Дизайн Skoda Enyaq 2025

Обновления прошли как стандартная модель, так и Skoda Enyaq Coupe. Дизайн выполнили в новом фирменном стиле Modern Solid, что сделало его похожим на младшие электромобили Skoda Elroq и Epiq. Кроме того, улучшена аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления снизили до 0,225-0,245. Авто сохраняет платформу МЭО (как у Volkswagen ID.4) но его размеры несколько изменились.

Skoda Enyaq 2025 узнается по измененной передней части Фото: Skoda

Габариты Skoda Enyaq 2025:

длина — 4658 мм;

ширина — 1879 мм;

высота — 1622 мм;

колесная база — 2766 мм.

Сзади обновили фонари Фото: Skoda

Фары Skoda Enyaq стали матричными и "двухэтажными", а между ними появилась черная вставка с диодной подсветкой. Также заменили бамперы, обвес и фонари. В линейке осталась версия Sportline с более выразительной внешностью.

В салоне установили новый руль Фото: Skoda

Салон и оснащение Skoda Enyaq 2025

В салоне Skoda Enyaq улучшили отделку, причем используются материалы, полученные путем вторичной переработки. Кроме того установлен новый руль. Мультимедийная система усовершенствована, а проекция на лобовое стекло теперь имеет функцию дополненной реальности.

Внутренняя отделка улучшенная Фото: Skoda

Базовая комплектация Skoda Enyaq расширена — добавили бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и подогрев сидений. Все Enyaq Coupe оснащены панорамной крышей.

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Новый Skoda Enyaq, характеристики

Электромобиль Skoda Enyaq 2025 дебютировал в версиях мощностью 204 и 286 л. с. с задним и полным приводом. Позже появится топовый 340-сильный вариант RS.

Skoda Enyaq Sportline Фото: Skoda

Кроссовер сохранил батареи емкостью 63 и 82 кВт∙ч, однако за счет улучшенной аэродинамики запас хода вырос до 437-586 км в стандартной версии и 446-596 км — в Enyaq Coupe. Быстрая зарядка (мощностью 175 кВт) на 80% занимает 28 минут.

Ранее стало известно, что Skoda может возродить кроссовер Yeti.

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