Skoda представила собрата Volkswagen ID.4 с запасом хода почти 600 км (фото, видео)
Электромобиль Skoda Enyaq изменился внешне и внутри, а его комплектация расширена. Улучшенная аэродинамика позволила увеличить запас хода кроссовера.
Презентован новый Skoda Enyaq. Электрический кроссовер прошел основательную модернизацию и поступит в продажу в Европе завтра, 9 января, по цене от 44 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Skoda.
Дизайн Skoda Enyaq 2025
Обновления прошли как стандартная модель, так и Skoda Enyaq Coupe. Дизайн выполнили в новом фирменном стиле Modern Solid, что сделало его похожим на младшие электромобили Skoda Elroq и Epiq. Кроме того, улучшена аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления снизили до 0,225-0,245. Авто сохраняет платформу МЭО (как у Volkswagen ID.4) но его размеры несколько изменились.
Габариты Skoda Enyaq 2025:
- длина — 4658 мм;
- ширина — 1879 мм;
- высота — 1622 мм;
- колесная база — 2766 мм.
Фары Skoda Enyaq стали матричными и "двухэтажными", а между ними появилась черная вставка с диодной подсветкой. Также заменили бамперы, обвес и фонари. В линейке осталась версия Sportline с более выразительной внешностью.
Салон и оснащение Skoda Enyaq 2025
В салоне Skoda Enyaq улучшили отделку, причем используются материалы, полученные путем вторичной переработки. Кроме того установлен новый руль. Мультимедийная система усовершенствована, а проекция на лобовое стекло теперь имеет функцию дополненной реальности.
Базовая комплектация Skoda Enyaq расширена — добавили бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и подогрев сидений. Все Enyaq Coupe оснащены панорамной крышей.Важно
Новый Skoda Enyaq, характеристики
Электромобиль Skoda Enyaq 2025 дебютировал в версиях мощностью 204 и 286 л. с. с задним и полным приводом. Позже появится топовый 340-сильный вариант RS.
Кроссовер сохранил батареи емкостью 63 и 82 кВт∙ч, однако за счет улучшенной аэродинамики запас хода вырос до 437-586 км в стандартной версии и 446-596 км — в Enyaq Coupe. Быстрая зарядка (мощностью 175 кВт) на 80% занимает 28 минут.
Ранее стало известно, что Skoda может возродить кроссовер Yeti.
Также Фокус писал о новом электромобиле Volkswagen ID.3.