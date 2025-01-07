Прагматичный подход: тест-драйв новой Skoda Octavia
На украинском рынке появилась новая Skoda Octavia. Фокус узнал, как изменилась популярная модель С-класса и чем она привлекает во времена массового увлечения кроссоверами.
Не секрет, что сейчас украинские автолюбители отдают предпочтение кроссоверам. В десятке лидеров 2024 года — сразу 8 моделей повышенной проходимости. Одним из исключений является Skoda Octavia, которая продолжает пользоваться неплохим спросом и не только в Украине. Всего уже выпущено более 7 миллионов этих авто четырех поколений. Недавно модель С-класса прошла модернизацию и Фокус познакомился с ней.
Сдержанный и знакомый — дизайн Skoda Octavia
Skoda Octavia 2025 остается узнаваемой и сохраняет граненый дизайн со слегка заостренной задней частью. Обновленную модель можно отличить в анфас — сразу бросаются в глаза измененные диодные фары с изогнутыми ходовыми огнями.
Кроме того, авто получило новый бампер с более широким воздухозаборником, а сзади освежили фонари. Тестовая модель в версии Selection отличается 17-дюймовыми литыми дисками.
Напомним, что Skoda Octavia остается более крупной и практичной "родственницей" Volkswagen Golf, ведь построена на той же платформе MQB.
Размеры Skoda Octavia 2025:
- длина — 4698 мм;
- ширина — 1829 мм;
- высота — 1485 мм;
- колесная база — 2686 мм.
Как изменился салон Skoda Octavia
При открытии дверей на дорогу проецируется логотип Skoda. Интерьер Skoda Octavia всегда отличался довольно качественной отделкой и обновленная модель не является исключением. Пластик преимущественно мягкий, а сиденья обшиты приятной на ощупь тканью. Цвет подсветки можно менять.
Новая Skoda Octavia сохраняет двухспицевый руль (с оригинальными переключателями-колесиками) и миниатюрный джойстик КПП. Все версии модели теперь оснащены цифровым щитком приборов с изменяемой графикой.
Стандартным является и 10-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система Skoda Octavia проста и понятна, а также дополнена технологией SmartLink для подключения смартфона. Через ее меню происходит и управление климат-контролем и подогревом кресел, что не очень удобно делать во время движения — все же физические переключатели были бы более практичным решением.
Ниже расположена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов и портами USB-C (USB-A в салоне нет). Skoda Octavia имеет довольно вместительный бардачок (с креплением для ручки) и небольшой бокс в подлокотнике. К тому же, в водительской двери есть ниша для зонта, а крышка люка бензобака прячет скребок для льда. Крышка горловины бака со стеклоомывателем имеет встроенную лейку.
Места более чем достаточно
Садимся за руль. Передние кресла упругие и имеют неплохую боковую поддержку. Они, как и рулевая колонка, имеют достаточный диапазон регулировок, чтобы подобрать удобное положение на водительском месте. Сиденья, а также руль и лобовое стекло оснащены подогревом.
Посадка за рулем не такая уж и низкая. В купе с тоненькими стойками крыши это способствует неплохой обзорности. К габаритам лифтбека долго привыкать не пришлось.
Оценим второй ряд сидений. Skoda Octavia всегда была просторной и обновленная модель не является исключением в этом плане. Места для ног здесь в избытке — оно на уровне моделей классом выше. Запас над головой несколько ограничен из-за большого угла наклона задних стоек крыши, однако пассажирам ростом до 185 см не будет тесно. А вот сидеть по центру не очень удобно из-за высокого тоннеля.
Для задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-разъемы. Подлокотник дополнен раскладными подстаканниками.
Багажник Skoda Octavia — один из самых больших в С-классе. Его объем составляет 600 л в обычном состоянии и 1109 л — со сложенными задними креслами. Проем двери багажника широкий, а высота порога небольшая. Пол несколько затонка, а под ним спрятана запаска-докатка.
Комплектация Skoda Octavia 2025
Базовая Skoda Octavia Essence получила бесключевой доступ, датчик света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистему с 8 динамиками, парктроник, систему контроля усталости водителя.
Вариант Selection, который побывал у нас на тесте, добавляет камеру заднего вида, подогревы, ассистент автоматического управления светом.
Самой дорогой же является версия Sportline с матричными фарами, особым декором, спортивным рулем и системой автоматического торможения.
Электрификация помогает
Новая Skoda Octavia в Украине доступна с тремя разными двигателями, причем все они — 150-сильные. Можно выбрать бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 1,5 л, а также 2,0-литровый турбодизель.
На тест Фокусу предоставили 1,5-литровую версию, особенностью которой является 48-вольтовая "мягкая" гибридная установка. Турбочетверка тяговита с малых оборотов, ведь максимальные 250 Н∙м крутящего момента доступны уже с 1500 об/мин.
Лифтбэку вполне хватает двигателя и он демонстрирует неплохую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, а максимальная скорость составляет 229 км/ч.
Двигатель достаточно тихий и плавный, а электрификация сделала его более экономичным. Заявленный расход топлива составляет 4,5-5,3 л на 100 км в смешанном цикле. У нас получилось 5,8-6 л/100 км при аккуратной городской езде и даже с пробками расход составил 7,5-7,7 л/100 км.
Экономить топливо помогает система глушения двигателя во время остановок. К тому же, гибридная установка отключает бензиновый турбомотор при движении накатом. Впрочем, затем он подключается с ощутимым толчком.
7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG демонстрирует быстрые реакции. Передачи переключаются быстро и довольно плавно.Важно
Управляемость Skoda Octavia
Поведение Skoda Octavia на дороге остается знакомым и предсказуемым. Руль лифтбека точный и довольно информативный. Большая колесная база обеспечивает неплохую курсовую устойчивость. Автомобиль уверенно маневрирует в городских условиях.
Подвеска Skoda Octavia — традиционно энергоемкая и достаточно упругая. Она легко справляется с большинством ухабов — они поглощаются довольно плавно. Как днище, так и салон в целом имеют хорошую шумоизоляцию, поэтому в Octavia тихо даже на больших скоростях.
Цена Skoda Octavia
Новая Skoda Octavia в Украине стоит от 1 101 556 гривен за 1,4-литровую версию. 1,5-литровый вариант с "мягкой" гибридной установкой и роботом DSG стартует с 1 241 996 гривен, а версия Selection обойдется в 1 347 542 грн.
В С-классе на украинском рынке есть и более дешевые модели, однако гибриды все же существенно дороже у всех автопроизводителей. Также стоит отметить, что соперники обычно богаче оснащены.
Вердикт Фокуса
Новая Skoda Octavia остается верной своей изначальной концепции — это большая модель С-класса с просторным продуманным салоном и вместительным багажником. Лифтбек подойдет прагматичным семейным автомобилистам, которым не нужен кроссовер. Его 1,5-литровая версия экономична, однако 1,4-литровый вариант аналогичной мощности может быть более привлекательным благодаря более низкой цене.
Плюсы Skoda Octavia:
- просторный продуманный салон;
- большой багажник;
- экономичный двигатель с гибридной установкой;
Минусы Skoda Octavia:
- небогатая комплектация;
- гибридная версия значительно дороже бензиновой.
Технические характеристики Skoda Octavia
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом+мягкая гибридная установка
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1498
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|150/5000
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|250/1500-3500
|Коробка передач
|7-ст.робот с двумя сцеплениями
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км
|4,5-5,3
|Макс. скорость, км/ч
|229
|Разгон 0–100 км/ч, с
|8,5
|Объем топливного бака, л
|45