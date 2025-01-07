Прагматичный подход: тест-драйв новой Skoda Octavia

На украинском рынке появилась новая Skoda Octavia. Фокус узнал, как изменилась популярная модель С-класса и чем она привлекает во времена массового увлечения кроссоверами.

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Не секрет, что сейчас украинские автолюбители отдают предпочтение кроссоверам. В десятке лидеров 2024 года — сразу 8 моделей повышенной проходимости. Одним из исключений является Skoda Octavia, которая продолжает пользоваться неплохим спросом и не только в Украине. Всего уже выпущено более 7 миллионов этих авто четырех поколений. Недавно модель С-класса прошла модернизацию и Фокус познакомился с ней.

Обновленная Skoda Octavia узнается по измененной передней части Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный и знакомый — дизайн Skoda Octavia

Skoda Octavia 2025 остается узнаваемой и сохраняет граненый дизайн со слегка заостренной задней частью. Обновленную модель можно отличить в анфас — сразу бросаются в глаза измененные диодные фары с изогнутыми ходовыми огнями.

Skoda Octavia — один из самых крупных представителей С-класса Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, авто получило новый бампер с более широким воздухозаборником, а сзади освежили фонари. Тестовая модель в версии Selection отличается 17-дюймовыми литыми дисками.

Напомним, что Skoda Octavia остается более крупной и практичной "родственницей" Volkswagen Golf, ведь построена на той же платформе MQB.

Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Skoda Octavia 2025:

длина — 4698 мм;

ширина — 1829 мм;

высота — 1485 мм;

колесная база — 2686 мм.

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Как изменился салон Skoda Octavia

При открытии дверей на дорогу проецируется логотип Skoda. Интерьер Skoda Octavia всегда отличался довольно качественной отделкой и обновленная модель не является исключением. Пластик преимущественно мягкий, а сиденья обшиты приятной на ощупь тканью. Цвет подсветки можно менять.

10-дюймовый тачскрин является частью базовой комплектации Фото: Тарас Брязгунов

Новая Skoda Octavia сохраняет двухспицевый руль (с оригинальными переключателями-колесиками) и миниатюрный джойстик КПП. Все версии модели теперь оснащены цифровым щитком приборов с изменяемой графикой.

Стандартным является и 10-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система Skoda Octavia проста и понятна, а также дополнена технологией SmartLink для подключения смартфона. Через ее меню происходит и управление климат-контролем и подогревом кресел, что не очень удобно делать во время движения — все же физические переключатели были бы более практичным решением.

Все Skoda Octavia имеют цифровой щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов

Ниже расположена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов и портами USB-C (USB-A в салоне нет). Skoda Octavia имеет довольно вместительный бардачок (с креплением для ручки) и небольшой бокс в подлокотнике. К тому же, в водительской двери есть ниша для зонта, а крышка люка бензобака прячет скребок для льда. Крышка горловины бака со стеклоомывателем имеет встроенную лейку.

Места более чем достаточно

Садимся за руль. Передние кресла упругие и имеют неплохую боковую поддержку. Они, как и рулевая колонка, имеют достаточный диапазон регулировок, чтобы подобрать удобное положение на водительском месте. Сиденья, а также руль и лобовое стекло оснащены подогревом.

Сиденья Skoda Octavia неплохо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Сзади места немало, но мешает центральный тоннель

Посадка за рулем не такая уж и низкая. В купе с тоненькими стойками крыши это способствует неплохой обзорности. К габаритам лифтбека долго привыкать не пришлось.

Оценим второй ряд сидений. Skoda Octavia всегда была просторной и обновленная модель не является исключением в этом плане. Места для ног здесь в избытке — оно на уровне моделей классом выше. Запас над головой несколько ограничен из-за большого угла наклона задних стоек крыши, однако пассажирам ростом до 185 см не будет тесно. А вот сидеть по центру не очень удобно из-за высокого тоннеля.

Для задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-разъемы. Подлокотник дополнен раскладными подстаканниками.

Преимуществом Skoda Octavia является большой 600-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами объем багажника составляет 1109 л Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка

Багажник Skoda Octavia — один из самых больших в С-классе. Его объем составляет 600 л в обычном состоянии и 1109 л — со сложенными задними креслами. Проем двери багажника широкий, а высота порога небольшая. Пол несколько затонка, а под ним спрятана запаска-докатка.

Комплектация Skoda Octavia 2025

Базовая Skoda Octavia Essence получила бесключевой доступ, датчик света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистему с 8 динамиками, парктроник, систему контроля усталости водителя.

Вариант Selection, который побывал у нас на тесте, добавляет камеру заднего вида, подогревы, ассистент автоматического управления светом.

Подлокотник прячет небольшой бокс Фото: Тарас Брязгунов Вместо рычага КПП установлен небольшой джойстик В бардачке есть крепление для ручки Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили дефлекторы обдува и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник дополнили раскладными подстаканниками Фото: Тарас Брязгунов

Самой дорогой же является версия Sportline с матричными фарами, особым декором, спортивным рулем и системой автоматического торможения.

Электрификация помогает

Новая Skoda Octavia в Украине доступна с тремя разными двигателями, причем все они — 150-сильные. Можно выбрать бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 1,5 л, а также 2,0-литровый турбодизель.

На тест Фокусу предоставили 1,5-литровую версию, особенностью которой является 48-вольтовая "мягкая" гибридная установка. Турбочетверка тяговита с малых оборотов, ведь максимальные 250 Н∙м крутящего момента доступны уже с 1500 об/мин.

1,5-литровая 150-сильная турбочетверка дополнена "мягкой" гибридной установкой

Лифтбэку вполне хватает двигателя и он демонстрирует неплохую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, а максимальная скорость составляет 229 км/ч.

Двигатель достаточно тихий и плавный, а электрификация сделала его более экономичным. Заявленный расход топлива составляет 4,5-5,3 л на 100 км в смешанном цикле. У нас получилось 5,8-6 л/100 км при аккуратной городской езде и даже с пробками расход составил 7,5-7,7 л/100 км.

На гибридной Skoda Octavia вполне можно добиться расхода 6 л/100 км в городе Фото: Тарас Брязгунов

Экономить топливо помогает система глушения двигателя во время остановок. К тому же, гибридная установка отключает бензиновый турбомотор при движении накатом. Впрочем, затем он подключается с ощутимым толчком.

7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG демонстрирует быстрые реакции. Передачи переключаются быстро и довольно плавно.

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Управляемость Skoda Octavia

Поведение Skoda Octavia на дороге остается знакомым и предсказуемым. Руль лифтбека точный и довольно информативный. Большая колесная база обеспечивает неплохую курсовую устойчивость. Автомобиль уверенно маневрирует в городских условиях.

Ходовая Skoda Octavia неплохо настроена Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска Skoda Octavia — традиционно энергоемкая и достаточно упругая. Она легко справляется с большинством ухабов — они поглощаются довольно плавно. Как днище, так и салон в целом имеют хорошую шумоизоляцию, поэтому в Octavia тихо даже на больших скоростях.

Цена Skoda Octavia

Новая Skoda Octavia в Украине стоит от 1 101 556 гривен за 1,4-литровую версию. 1,5-литровый вариант с "мягкой" гибридной установкой и роботом DSG стартует с 1 241 996 гривен, а версия Selection обойдется в 1 347 542 грн.

Измененные фары — самое заметное отличие Skoda Octavia 2024 Фото: Тарас Брязгунов Сзади обновили фонари В лючке бензобака спрятан скребок для льда Фото: Тарас Брязгунов Горловина бака омывателя дополнена лейкой Фото: Тарас Брязгунов

В С-классе на украинском рынке есть и более дешевые модели, однако гибриды все же существенно дороже у всех автопроизводителей. Также стоит отметить, что соперники обычно богаче оснащены.

Вердикт Фокуса

Новая Skoda Octavia остается верной своей изначальной концепции — это большая модель С-класса с просторным продуманным салоном и вместительным багажником. Лифтбек подойдет прагматичным семейным автомобилистам, которым не нужен кроссовер. Его 1,5-литровая версия экономична, однако 1,4-литровый вариант аналогичной мощности может быть более привлекательным благодаря более низкой цене.

Плюсы Skoda Octavia:

просторный продуманный салон;

большой багажник;

экономичный двигатель с гибридной установкой;

Минусы Skoda Octavia:

небогатая комплектация;

гибридная версия значительно дороже бензиновой.

Технические характеристики Skoda Octavia

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом+мягкая гибридная установка Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1498 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/1500-3500 Коробка передач 7-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км 4,5-5,3 Макс. скорость, км/ч 229 Разгон 0–100 км/ч, с 8,5 Объем топливного бака, л 45

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