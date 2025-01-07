Прагматичний підхід: тест-драйв нової Skoda Octavia
На українському ринку з'явилася нова Skoda Octavia. Фокус дізнався, як змінилася популярна модель С-класу і чим вона приваблює у часи масового захоплення кросоверами.
Не секрет, що наразі українські автолюбителі віддають перевагу кросоверам. У десятці лідерів 2024 року — одразу 8 моделей підвищеної прохідності. Одним із винятків є Skoda Octavia, яка продовжує користуватися непоганим попитом і не лише в Україні. Загалом вже випущено понад 7 мільйонів цих авто чотирьох поколінь. Нещодавно модель С-класу пройшла модернізацію і Фокус познайомився із нею.
Стриманий і знайомий – дизайн Skoda Octavia
Skoda Octavia 2025 залишається пізнаваною та зберігає гранчастий дизайн зі злегка загостреною задньою частиною. Оновлену модель можна відрізнити в анфас – одразу впадають очі змінені діодні фари з вигнутими ходовими вогнями.
Крім того, авто отримало новий бампер із ширшим повітрозабірником, а ззаду освіжили ліхтарі. Тестова модель у версії Selection вирізняється 17-дюймовими литими дисками.
Нагадаємо, що Skoda Octavia залишається більшою та практичнішою "родичкою" Volkswagen Golf, адже збудована на тій же платформі MQB.
Розміри Skoda Octavia 2025:
- довжина – 4698 мм;
- ширина – 1829 мм;
- висота – 1485 мм;
- колісна база – 2686 мм.
Як змінився салон Skoda Octavia
При відкритті дверей на дорогу проєктується логотип Skoda. Інтер’єр Skoda Octavia завжди відзначався доволі якісним оздобленням і оновлена модель не є винятком. Пластик переважно м’який, а сидіння обшиті приємною на дотик тканиною. Колір підсвітки можна змінювати.
Нова Skoda Octavia зберігає двоспицеве кермо (з оригінальними перемикачами-коліщатками) та мініатюрний джойстик КПП. Усі версії моделі тепер оснащені цифровим щитком приладів зі змінною графікою.
Стандартним є і 10-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система Skoda Octavia проста та зрозуміла, а також доповнена технологією SmartLink для підключення смартфона. Через її меню відбувається і керування клімат-контролем та підігрівом крісел, що не дуже зручно робити під час руху – все ж фізичні перемикачі були б практичнішим рішенням.
Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів та портами USB-C (USB-A в салоні немає). Skoda Octavia має досить місткий бардачок (із кріпленням для ручки) та невеликий бокс у підлокітнику. До того ж, у водійських дверях є ніша для парасольки, а кришка люку бензобаку ховає шкребок для льоду. Кришка горловини баку з змивачем скла має вбудовану лійку.
Місця більш, ніж достатньо
Сідаємо за кермо. Передні крісла пружні і мають непогану бічну підтримку. Вони, як і кермова колонка, мають достатній діапазон регулювань, аби підібрати зручне положення на водійському місці. Сидіння, а також кермо і лобове скло оснащені підігрівом.
Посадка за кермом не така вже і низька. У купі з тоненькими стійками даху це сприяє непоганій оглядовості. До габаритів ліфтбека довго звикати не довелося.
Оцінимо другий ряд сидінь. Skoda Octavia завжди була просторою і оновлена модель не є виключенням у цьому плані. Місця для ніг тут у надлишку – воно на рівні моделей класом вище. Запас над головою дещо обмежений через великий кут нахилу задніх стійок даху, проте пасажирам ростом до 185 см не буде тісно. А от сидіти по центру не дуже зручно через високий тунель.
Для задніх пасажирів є дефлектори обдуву та USB-роз’єми. Підлокітник доповнений розкладними підсклянниками.
Багажник Skoda Octavia – один із найбільших у С-класі. Його об’єм становить 600 л у звичайному стані та 1109 л – зі складеними задніми кріслами. Отвір дверей багажника широкий, а висота порогу невелика. Підлога дещо затонка, а під нею схована запаска-докатка.
Комплектація Skoda Octavia 2025
Базова Skoda Octavia Essence отримала безключовий доступ, датчик світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, аудіосистему з 8 динаміками, парктронік, систему контролю втоми водія.
Варіант Selection, який побував у нас на тесті, додає камеру заднього виду, підігріви, асистент автоматичного управління світлом.
Найдорожчою ж є версія Sportline із матричними фарами, особливим декором, спортивним кермом та системою автоматичного гальмування.
Електрифікація допомагає
Нова Skoda Octavia в Україні доступна з трьома різними двигунами, причому всі вони – 150-сильні. Можна обрати бензинові турбомотори об’ємом 1,4 та 1,5 л, а також 2,0-літровий турбодизель.
На тест Фокусу надали 1,5-літрову версію, особливістю якої є 48-вольтна "м’яка" гібридна установка. Турбочетвірка тяговита з малих оборотів, адже максимальні 250 Н∙м крутного моменту доступні вже з 1500 об/хв.
Ліфтбеку цілком вистачає двигуна і він демонструє непогану динаміку. Розгін до 100 км/год займає 8,5 с, а максимальна швидкість становить 229 км/год.
Двигун досить тихий і плавний, а електрифікація зробила його економічнішим. Заявлена витрата пального становить 4,5-5,3 л на 100 км у змішаному циклі. У нас вийшло 5,8-6 л/100 км при акуратній міській їзді і навіть із заторами витрата склала 7,5-7,7 л/100 км.
Економити пальне допомагає система глушіння двигуна під час зупинок. До того ж, гібридна установка відключає бензиновий турбомотор при русі накатом. Утім, потім він підключається із відчутним поштовхом.
7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG демонструє швидкі реакції. Передачі перемикаються швидко і доволі плавно.Важливо
Керованість Skoda Octavia
Поведінка Skoda Octavia на дорозі залишається знайомою та передбачуваною. Кермо ліфтбека точне і доволі інформативне. Велика колісна база забезпечує непогану курсову стійкість. Автомобіль впевнено маневрує в міських умовах.
Підвіска Skoda Octavia – традиційно енергоємна і досить пружна. Вона легко справляється із більшістю вибоїн – вони поглинаються доволі плавно. Як днище, так і салон загалом мають гарну шумоізоляцію, тому в Octavia тихо навіть на великих швидкостях.
Ціна Skoda Octavia
Нова Skoda Octavia в Україні коштує від 1 101 556 гривень за 1,4-літрову версію. 1,5-літровий варіант із "м'якою" гібридною установкою та роботом DSG стартує з 1 241 996 гривень, а версія Selection обійдеться в 1 347 542 грн.
У С-класі на українському ринку є й дешевші моделі, проте гібриди все ж суттєво дорожчі у всіх автовиробників. Також варто відзначити, що суперники зазвичай багатше оснащені.
Вердикт Фокусу
Нова Skoda Octavia залишається вірною своїй початковій концепції — це велика модель С-класу з просторим продуманим салоном та містким багажником. Ліфтбек підійде прагматичним сімейним автомобілістам, яким не потрібен кросовер. Його 1,5-літрова версія економічна, проте 1,4-літровий варіант аналогічної потужності може бути привабливішим завдяки нижчій ціні.
Плюси Skoda Octavia:
- просторий продуманий салон;
- великий багажник;
- економічний двигун із гібридною установкою;
Мінуси Skoda Octavia:
- небагата комплектація;
- гібридна версія значно дорожча за бензинову.
Технічні характеристики Skoda Octavia
|Тип двигуна
|бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1498
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|150/5000
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|250/1500-3500
|Коробка передач
|7-ст. робот з двома зчепленнями
|Привід
|передній
|Споживання пального, комбінований цикл, л/100 км
|4,5-5,3
|Макс. швидкість, км/год
|229
|Розгін 0–100 км/год, с
|8,5
|Об'єм паливного баку, л
|45