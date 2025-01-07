Прагматичний підхід: тест-драйв нової Skoda Octavia

На українському ринку з'явилася нова Skoda Octavia. Фокус дізнався, як змінилася популярна модель С-класу і чим вона приваблює у часи масового захоплення кросоверами.

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Не секрет, що наразі українські автолюбителі віддають перевагу кросоверам. У десятці лідерів 2024 року — одразу 8 моделей підвищеної прохідності. Одним із винятків є Skoda Octavia, яка продовжує користуватися непоганим попитом і не лише в Україні. Загалом вже випущено понад 7 мільйонів цих авто чотирьох поколінь. Нещодавно модель С-класу пройшла модернізацію і Фокус познайомився із нею.

Оновлена Skoda Octavia пізнається за зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий і знайомий – дизайн Skoda Octavia

Skoda Octavia 2025 залишається пізнаваною та зберігає гранчастий дизайн зі злегка загостреною задньою частиною. Оновлену модель можна відрізнити в анфас – одразу впадають очі змінені діодні фари з вигнутими ходовими вогнями.

Skoda Octavia — один із найбільших представників С-класу Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, авто отримало новий бампер із ширшим повітрозабірником, а ззаду освіжили ліхтарі. Тестова модель у версії Selection вирізняється 17-дюймовими литими дисками.

Нагадаємо, що Skoda Octavia залишається більшою та практичнішою "родичкою" Volkswagen Golf, адже збудована на тій же платформі MQB.

Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Skoda Octavia 2025:

довжина – 4698 мм;

ширина – 1829 мм;

висота – 1485 мм;

колісна база – 2686 мм.

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Як змінився салон Skoda Octavia

При відкритті дверей на дорогу проєктується логотип Skoda. Інтер’єр Skoda Octavia завжди відзначався доволі якісним оздобленням і оновлена модель не є винятком. Пластик переважно м’який, а сидіння обшиті приємною на дотик тканиною. Колір підсвітки можна змінювати.

10-дюймовий тачскрін є частиною базової комплектації Фото: Тарас Брязгунов

Нова Skoda Octavia зберігає двоспицеве кермо (з оригінальними перемикачами-коліщатками) та мініатюрний джойстик КПП. Усі версії моделі тепер оснащені цифровим щитком приладів зі змінною графікою.

Стандартним є і 10-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система Skoda Octavia проста та зрозуміла, а також доповнена технологією SmartLink для підключення смартфона. Через її меню відбувається і керування клімат-контролем та підігрівом крісел, що не дуже зручно робити під час руху – все ж фізичні перемикачі були б практичнішим рішенням.

Усі Skoda Octavia мають цифровий щиток приладів Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів та портами USB-C (USB-A в салоні немає). Skoda Octavia має досить місткий бардачок (із кріпленням для ручки) та невеликий бокс у підлокітнику. До того ж, у водійських дверях є ніша для парасольки, а кришка люку бензобаку ховає шкребок для льоду. Кришка горловини баку з змивачем скла має вбудовану лійку.

Місця більш, ніж достатньо

Сідаємо за кермо. Передні крісла пружні і мають непогану бічну підтримку. Вони, як і кермова колонка, мають достатній діапазон регулювань, аби підібрати зручне положення на водійському місці. Сидіння, а також кермо і лобове скло оснащені підігрівом.

Сидіння Skoda Octavia непогано утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Ззаду місця чимало, але заважає центральний тунель

Посадка за кермом не така вже і низька. У купі з тоненькими стійками даху це сприяє непоганій оглядовості. До габаритів ліфтбека довго звикати не довелося.

Оцінимо другий ряд сидінь. Skoda Octavia завжди була просторою і оновлена модель не є виключенням у цьому плані. Місця для ніг тут у надлишку – воно на рівні моделей класом вище. Запас над головою дещо обмежений через великий кут нахилу задніх стійок даху, проте пасажирам ростом до 185 см не буде тісно. А от сидіти по центру не дуже зручно через високий тунель.

Для задніх пасажирів є дефлектори обдуву та USB-роз’єми. Підлокітник доповнений розкладними підсклянниками.

Перевагою Skoda Octavia є великий 600-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами об'єм багажника становить 1109 л Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою схована запаска-докатка

Багажник Skoda Octavia – один із найбільших у С-класі. Його об’єм становить 600 л у звичайному стані та 1109 л – зі складеними задніми кріслами. Отвір дверей багажника широкий, а висота порогу невелика. Підлога дещо затонка, а під нею схована запаска-докатка.

Комплектація Skoda Octavia 2025

Базова Skoda Octavia Essence отримала безключовий доступ, датчик світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, аудіосистему з 8 динаміками, парктронік, систему контролю втоми водія.

Варіант Selection, який побував у нас на тесті, додає камеру заднього виду, підігріви, асистент автоматичного управління світлом.

Підлокітник ховає невеликий бокс Фото: Тарас Брязгунов Замість важеля КПП встановлено невеликий джойстик У бардачку є кріплення для ручки Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили дефлектори обдуву та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник доповнили розкладними підсклянниками Фото: Тарас Брязгунов

Найдорожчою ж є версія Sportline із матричними фарами, особливим декором, спортивним кермом та системою автоматичного гальмування.

Електрифікація допомагає

Нова Skoda Octavia в Україні доступна з трьома різними двигунами, причому всі вони – 150-сильні. Можна обрати бензинові турбомотори об’ємом 1,4 та 1,5 л, а також 2,0-літровий турбодизель.

На тест Фокусу надали 1,5-літрову версію, особливістю якої є 48-вольтна "м’яка" гібридна установка. Турбочетвірка тяговита з малих оборотів, адже максимальні 250 Н∙м крутного моменту доступні вже з 1500 об/хв.

1,5-літрова 150-сильна турбочетвірка доповнена "м'якою" гібридною установкою

Ліфтбеку цілком вистачає двигуна і він демонструє непогану динаміку. Розгін до 100 км/год займає 8,5 с, а максимальна швидкість становить 229 км/год.

Двигун досить тихий і плавний, а електрифікація зробила його економічнішим. Заявлена витрата пального становить 4,5-5,3 л на 100 км у змішаному циклі. У нас вийшло 5,8-6 л/100 км при акуратній міській їзді і навіть із заторами витрата склала 7,5-7,7 л/100 км.

На гібридній Skoda Octavia цілком можна добитися витрати 6 л/100 км у місті Фото: Тарас Брязгунов

Економити пальне допомагає система глушіння двигуна під час зупинок. До того ж, гібридна установка відключає бензиновий турбомотор при русі накатом. Утім, потім він підключається із відчутним поштовхом.

7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG демонструє швидкі реакції. Передачі перемикаються швидко і доволі плавно.

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Керованість Skoda Octavia

Поведінка Skoda Octavia на дорозі залишається знайомою та передбачуваною. Кермо ліфтбека точне і доволі інформативне. Велика колісна база забезпечує непогану курсову стійкість. Автомобіль впевнено маневрує в міських умовах.

Ходова Skoda Octavia непогано налаштована Фото: Тарас Брязгунов

Підвіска Skoda Octavia – традиційно енергоємна і досить пружна. Вона легко справляється із більшістю вибоїн – вони поглинаються доволі плавно. Як днище, так і салон загалом мають гарну шумоізоляцію, тому в Octavia тихо навіть на великих швидкостях.

Ціна Skoda Octavia

Нова Skoda Octavia в Україні коштує від 1 101 556 гривень за 1,4-літрову версію. 1,5-літровий варіант із "м'якою" гібридною установкою та роботом DSG стартує з 1 241 996 гривень, а версія Selection обійдеться в 1 347 542 грн.

Змінені фари — найпомітніша відмінність Skoda Octavia 2024 Фото: Тарас Брязгунов Ззаду оновили ліхтарі У лючку бензобаку сховано шкребок для льоду Фото: Тарас Брязгунов Горловина баку омивачем доповнена лійкою Фото: Тарас Брязгунов

У С-класі на українському ринку є й дешевші моделі, проте гібриди все ж суттєво дорожчі у всіх автовиробників. Також варто відзначити, що суперники зазвичай багатше оснащені.

Вердикт Фокусу

Нова Skoda Octavia залишається вірною своїй початковій концепції — це велика модель С-класу з просторим продуманим салоном та містким багажником. Ліфтбек підійде прагматичним сімейним автомобілістам, яким не потрібен кросовер. Його 1,5-літрова версія економічна, проте 1,4-літровий варіант аналогічної потужності може бути привабливішим завдяки нижчій ціні.

Плюси Skoda Octavia:

просторий продуманий салон;

великий багажник;

економічний двигун із гібридною установкою;

Мінуси Skoda Octavia:

небагата комплектація;

гібридна версія значно дорожча за бензинову.

Технічні характеристики Skoda Octavia

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1498 Потужність двигуна, к. с./об/хв 150/5000 Обертальний момент, Нм/об/хв 250/1500-3500 Коробка передач 7-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, комбінований цикл, л/100 км 4,5-5,3 Макс. швидкість, км/год 229 Розгін 0–100 км/год, с 8,5 Об'єм паливного баку, л 45

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