Аналог Golf: новый электромобиль Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 2026 претерпит изменения снаружи и внутри. Запас хода автомобиля возрастет.

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Электромобиль Volkswagen ID.3 пройдет серьезную модернизацию. Обновленный хэтчбек презентуют в конце 2025 или в начале 2026 года, однако первые его рендеры уже опубликовало британское издание Auto Express.

Именно Volkswagen ID.3 останется электрическим аналогом Golf до появления нового поколения хэтчбека в 2029 году. Поскольку электрокар выпускается с 2019 года, то пришло время для его обновления.

Запас хода электрокара возрастет Фото: Auto Express

Судя по рендерам, дизайн Volkswagen ID.3 выдержат в новом фирменном стиле, который дебютирует на младшей модели ID.2. Хэтчбек получит новую переднюю часть с измененными фарами и черной вставкой. Дверь багажника покрасят в цвет кузова, а также установят новые тоненькие фонари.

Салон Volkswagen ID.3 также изменится, однако на рендерах его не показали. Известно, что хэтчбек получит новый цифровой щиток приборов и улучшенный дисплей мультимедиа.

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Кроме того, для Volkswagen ID.3 готовят усовершенствованные силовые установки. В линейке останется и спортивный вариант GTX. Кроме того, известно, что запас хода хэтчбека должен вырасти. Напомним, сейчас модель доступна в версиях мощностью 150-325 сил с запасом хода до 600 км.

Кстати, недавно в Киеве заметили новейший электросовер Volkswagen с запасом хода более 600 км.

Также Фокус рассказывал, что обновление пройдет и электрокроссовер Skoda Enyaq.