Станет электромобилем: раскрыты официальные подробности нового Volkswagen Golf 9 (фото)
Дебют Volkswagen Golf 9 перенесли на 2029 год. Хэтчбек станет электромобилем, а создать его поможет Rivian.
Новый Volkswagen Golf 9 появится в 2029 году и будет полностью электрическим. Об этом сообщил генеральный директор Volkswagen Томас Шефер изданию Automotive News.
По его словам, электромобиль Volkswagen Golf 9 построят на полностью новой платформе Scalable Systems Platform (SSP), которая заменит электрическую архитектуру MEB. В разработке электрокара примут участие специалисты Rivian.
Как известно, Volkswagen и Rivian недавно подписали соглашение о партнерстве и создали совместное предприятие, в которое инвестировали 5,8 млрд долларов. Вместе они будут разрабатывать платформу SSP и программное обеспечение для нее. Ее будет использовать не только Volkswagen Golf — планируются также модели Audi и Porsche.
Ранее сообщалось, что новый VW Golf 9 презентуют в 2027 или 2028 году, однако теперь дату его дебюта перенесли. Также стало известно, что нынешний Volkswagen Golf 8 будут выпускать параллельно с преемником. Хэтчбек могут обновить и продолжить производить до 2035 года, то есть его жизненный цикл составит 15-16 лет.
Ранее стало известно, что в Volkswagen передумали и не стали снимать с производства модель Polo.
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