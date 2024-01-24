Последний из могикан: презентован новый Volkswagen Golf 2024 (фото)

Volkswagen Golf 2024 изменился внешне и получил новую мультимедийную систему с ChatGPT. Ряд бензиновых и гибридных версий модели стали мощнее.

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В Германии презентован новый Volkswagen Golf. К своему 50-летию массовая модель С-класса прошла модернизацию. Она станет последним Golf с двигателями внутреннего сгорания, ведь следующее ее поколение станет электрокаром. Подробности Golf раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Хэтчбек получил новые гибридные версии Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 2024 не слишком изменился внешне. Автомобилю освежили решетку радиатора, фары, фонари и бамперы. Наряду со стандартной моделью дебютировал и заряженный VW Golf GTI с более ярким дизайном.

Volkswagen Golf GTI Фото: Volkswagen

Главное новшество в салоне – современная мультимедийная система, дополненная ChatGPT. Ее дисплей увеличен: в зависимости от версии, его диагональ составляет 10,4 или 12,9 дюйма. Кроме того, в VW Golf вернули на центральную панель физические кнопки.

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Volkswagen Golf 2024 получил новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Их отдача составляет 204 и 272 л. с., а увеличенная батарея на 19,7 кВт∙ч позволит проехать 100 км на электротяге.

В салоне увеличен сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

2,0-литровый турбомотор стал мощнее – он развивает 204 л. с. в стандартном Volkswagen Golf и 265 л. с. – в GTI. Также в линейке остались 1,5-литровые бензиновые турбомоторы на 115 и 150 л. с., а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 116 и 150 л. с.

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