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Последний из могикан: презентован новый Volkswagen Golf 2024 (фото)

Volkswagen Golf 2024, Volkswagen Golf, новый Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen | У Volkswagen Golf изменены оптика, бамперы и решетка радиатора

Volkswagen Golf 2024 изменился внешне и получил новую мультимедийную систему с ChatGPT. Ряд бензиновых и гибридных версий модели стали мощнее.

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В Германии презентован новый Volkswagen Golf. К своему 50-летию массовая модель С-класса прошла модернизацию. Она станет последним Golf с двигателями внутреннего сгорания, ведь следующее ее поколение станет электрокаром. Подробности Golf раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Volkswagen Golf 2024, Volkswagen Golf, новый Volkswagen Golf Fullscreen
Хэтчбек получил новые гибридные версии
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 2024 не слишком изменился внешне. Автомобилю освежили решетку радиатора, фары, фонари и бамперы. Наряду со стандартной моделью дебютировал и заряженный VW Golf GTI с более ярким дизайном.

Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf, новый Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf GTI
Фото: Volkswagen

Главное новшество в салоне – современная мультимедийная система, дополненная ChatGPT. Ее дисплей увеличен: в зависимости от версии, его диагональ составляет 10,4 или 12,9 дюйма. Кроме того, в VW Golf вернули на центральную панель физические кнопки.

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Volkswagen Golf 2024 получил новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Их отдача составляет 204 и 272 л. с., а увеличенная батарея на 19,7 кВт∙ч позволит проехать 100 км на электротяге.

салон Volkswagen Golf, Volkswagen Golf, новый Volkswagen Golf Fullscreen
В салоне увеличен сенсорный дисплей
Фото: Volkswagen

2,0-литровый турбомотор стал мощнее – он развивает 204 л. с. в стандартном Volkswagen Golf и 265 л. с. – в GTI. Также в линейке остались 1,5-литровые бензиновые турбомоторы на 115 и 150 л. с., а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 116 и 150 л. с.

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