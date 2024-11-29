Стане електромобілем: розкрито офіційні подробиці нового Volkswagen Golf 9 (фото)

Дебют Volkswagen Golf 9 перенесли на 2029 рік. Хетчбек стане електромобілем, а створити його допоможе Rivian.

Новий Volkswagen Golf 9 з’явиться в 2029 році й буде повністю електричним. Про це повідомив генеральний директор Volkswagen Томас Шефер виданню Automotive News.

За його словами, електромобіль Volkswagen Golf 9 збудують на повністю новій платформі Scalable Systems Platform (SSP), яка замінить електричну архітектуру МЕВ. У розробці електрокара візьмуть участь спеціалісти Rivian.

Volkswagen Golf 8 можуть випускати паралельно з електричним наступником до 2035 року Фото: Volkswagen

Як відомо, Volkswagen та Rivian нещодавно підписали угоду про партнерство та створили спільне підприємство, в яке інвестували 5,8 млрд доларів. Разом вони розроблятимуть платформу SSP та програмне забезпечення для неї. Її використовуватиме не лише Volkswagen Golf — плануються також моделі Audi та Porsche.

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Раніше повідомлялося, що новий VW Golf 9 презентують в 2027 або 2028 році, проте тепер дату його дебюту перенесли. Також стало відомо, що нинішній Volkswagen Golf 8 випускатимуть паралельно з наступником. Хетчбек можуть оновити і продовжити виготовляти до 2035 року, тобто його життєвий цикл складе 15-16 років.

Раніше стало відомо, що в Volkswagen передумали і не стали знімати з виробництва модель Polo.

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