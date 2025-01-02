Аналог Golf: новий електромобіль Volkswagen розсекретили до прем'єри (фото)

Електричний хетчбек Volkswagen ID.3 2026 зазнає змін зовні та всередині. Запас ходу автомобіля зросте.

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Електромобіль Volkswagen ID.3 пройде серйозну модернізацію. Оновлений хетчбек презентують у кінці 2025 або на початку 2026 року, проте перші його рендери вже опублікувало британське видання Auto Express.

Саме Volkswagen ID.3 залишиться електричним аналогом Golf до появи нового покоління хетчбека в 2029 році. Оскільки електрокар випускають із 2019 року, то прийшов час для його оновлення.

Запас ходу електрокара зросте Фото: Auto Express

Судячи з рендерів, дизайн Volkswagen ID.3 витримають у новому фірмовому стилі, який дебютує на молодшій моделі ID.2. Хетчбек отримає нову передню частину зі зміненими фарами та чорною вставкою. Двері багажника пофарбують у колір кузова, а також встановлять нові тоненькі ліхтарі.

Салон Volkswagen ID.3 також зміниться, проте на рендерах його не показали. Відомо, що хетчбек отримає новий цифровий щиток приладів та покращений дисплей мультимедіа.

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Крім того, для Volkswagen ID.3 готують удосконалені силові установки. У лінійці залишиться і спортивний варіант GTX. Крім того, відомо, що запас ходу хетчбека повинен вирости. Нагадаємо, зараз модель доступна у версіях потужністю 150-325 сил із запасом ходу до 600 км.

До речі, нещодавно в Києві помітили новітній електросовер Volkswagen із запасом ходу понад 600 км.

Також Фокус розповідав, що оновлення пройде й електрокросовер Skoda Enyaq.