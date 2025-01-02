Недорогий електрокросовер Hyundai за $23 500 показали до презентації (фото, відео)

Кросовер Hyundai Creta Electric здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с. Запас ходу доступного електрокара сягає 473 км.

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Лінійку Hyundai Creta 2025 поповнить електрична модифікація. Її офіційно представлять 17 січня на автошоу в Нью-Делі, проте перші фото та подробиці кросовера вже опублікували на офіційному сайті Hyundai.

На фото видно, що новий Hyundai Creta Electric відрізняється від бензинового побратима дизайном передньої частини із заглушкою на місці решітки радіатора та новими бамперами. Крім того, встановлено 17-дюймові диски з покращеною аеродинамікою.

Салон Hyundai Creta Electric не показали, проте відомо, що кросовер збереже два 10,25-дюймових дисплеї на передній панелі. Крім того, електрокар отримає передній багажник.

Запас ходу кросовера сягає 473 км Фото: Hyundai

Комплектацію розширять – вона включатиме панорамний дах, клімат-контроль, камери кругового огляду, вентиляцію крісел та набір систем безпеки. Ціна Hyundai Creta Electric в Індії складе приблизно 2 мільйони рупій ($23 500).

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Тримають у секреті й потужність мотора, проте заявлено, що електромобіль Hyundai Creta зможе розганятися до 100 км/год за 7,9 с.

Спереду з'явився додатковий багажник Фото: Hyundai

На вибір запропонують батареї ємністю 42 та 51,4 кВт∙год: запас ходу складе 390 і 473 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займе 58 хвилин, а звичайна – 4 години. Також запропонують функцію двонаправленої зарядки – авто зможе живити електроприлади.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов новий Hyundai Palisade другого покоління. Попит на модель перевершив очікування.

Також Фокус писав, що на автошоу в Нью-Делі покажуть дешевий електрокар із сонячними батареями.