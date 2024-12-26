В Індії створили бюджетний електромобіль на сонячних батареях (фото)
Новий Vayve Eva — мініатюрне авто для міста завдовжки всього 3 метри. Тримісний електромобіль оснастили сонячними батареями на даху.
Індійський стартап Vayve Mobility створив оригінальний міський електромобіль Eva. Його презентація відбудеться в січні на автошоу в Нью-Делі, а після цього на авто почнуть приймати замовлення. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий Vayve Eva — мініатюрний сітікар із незвичним дизайном. У нього короткий капот, висока віконна лінія і дуже вузька колія задніх коліс. Краплеподібні фари з'єднані тонкою діодною смугою.
Габарити Vayve Eva:
- довжина — 3060 мм;
- ширина — 1150 мм;
- висота — 1590 мм;
- колісна база — 2200 мм.
Салон Vayve Eva тримісний: спереду встановлено крісло водія, а ззаду — двомісний диван. Бюджетний електрокар отримав цифровий щиток приладів і сенсорний дисплей. Крім того, комплектація включає клімат-контроль.
Електромобіль Vayve Eva оснащений мотором на задній осі: його потужність не повідомляють, але зазначають, що крутний момент становить 40 Н∙м. Максимальна швидкість становить 70 км/год, а розгін до 40 км/год займає 5 с.
Батарея на 14 кВт∙год забезпечує запас ходу в 250 км. Її швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин, а звичайна — 4 години. До того ж, на даху встановлені сонячні батареї, які в теплих країнах додають до 3000 км запасу ходу на рік.
Між іншим, недорогий міський електромобіль нещодавно показали і в Італії. Керувати ним можна без водійських прав.
Також Фокус писав про індійський електроскутер-трансформер. Він може перетворюватися на моторикшу або вантажівку.