В Індії створили бюджетний електромобіль на сонячних батареях (фото)

Новий Vayve Eva — мініатюрне авто для міста завдовжки всього 3 метри. Тримісний електромобіль оснастили сонячними батареями на даху.

Related video

Індійський стартап Vayve Mobility створив оригінальний міський електромобіль Eva. Його презентація відбудеться в січні на автошоу в Нью-Делі, а після цього на авто почнуть приймати замовлення. Про це повідомляє видання Autocar.

Новий Vayve Eva — мініатюрний сітікар із незвичним дизайном. У нього короткий капот, висока віконна лінія і дуже вузька колія задніх коліс. Краплеподібні фари з'єднані тонкою діодною смугою.

На даху авто встановили сонячні батареї

Габарити Vayve Eva:

довжина — 3060 мм;

ширина — 1150 мм;

висота — 1590 мм;

колісна база — 2200 мм.

Електрокар отримав два дисплеї

Салон Vayve Eva тримісний: спереду встановлено крісло водія, а ззаду — двомісний диван. Бюджетний електрокар отримав цифровий щиток приладів і сенсорний дисплей. Крім того, комплектація включає клімат-контроль.

Важливо

Hyundai готує недорогий електричний кросовер за $23 500 (фото)

Електромобіль Vayve Eva оснащений мотором на задній осі: його потужність не повідомляють, але зазначають, що крутний момент становить 40 Н∙м. Максимальна швидкість становить 70 км/год, а розгін до 40 км/год займає 5 с.

Авто розраховане на трьох осіб

Батарея на 14 кВт∙год забезпечує запас ходу в 250 км. Її швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин, а звичайна — 4 години. До того ж, на даху встановлені сонячні батареї, які в теплих країнах додають до 3000 км запасу ходу на рік.

Між іншим, недорогий міський електромобіль нещодавно показали і в Італії. Керувати ним можна без водійських прав.

Також Фокус писав про індійський електроскутер-трансформер. Він може перетворюватися на моторикшу або вантажівку.