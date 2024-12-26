В Индии создали бюджетный электромобиль на солнечных батареях (фото)

Новый Vayve Eva — миниатюрное авто для города длиной всего 3 метра. Трехместный электромобиль оснастили солнечными батареями на крыше.

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Индийский стартап Vayve Mobility создал оригинальный городской электромобиль Eva. Его презентация состоится в январе на автошоу в Нью-Дели, а после этого на авто начнут принимать заказы. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый Vayve Eva — миниатюрный ситикар с необычным дизайном. У него короткий капот, высокая оконная линия и очень узкая колея задних колес. Каплевидные фары соединены тонкой диодной полосой.

На крыше авто установили солнечные батареи

Габариты Vayve Eva:

длина — 3060 мм;

ширина — 1150 мм;

высота — 1590 мм;

колесная база — 2200 мм.

Электрокар получил два дисплея

Салон Vayve Eva трехместный: спереди установлено кресло водителя, а сзади — двухместный диван. Бюджетный электрокар получил цифровой щиток приборов и сенсорный дисплей. Кроме того, комплектация включает климат-контроль.

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Электромобиль Vayve Eva оснащен мотором на задней оси: его мощность не сообщается, но отмечается, что крутящий момент составляет 40 Н∙м. Максимальная скорость составляет 70 км/ч, а разгон до 40 км/ч занимает 5 с.

Авто рассчитано на трех человек

Батарея на 14 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 250 км. Ее быстрая зарядка на 80% занимает 45 минут, а обычная — 4 часа. К тому же, на крыше установлены солнечные батареи, которые в теплых странах добавляют до 3000 км запаса хода в год.

Между прочим, недорогой городской электромобиль недавно показали и в Италии. Управлять им можно без водительских прав.

Также Фокус писал об индийском электроскутере-трансформере. Он может превращаться в моторикшу или грузовик.