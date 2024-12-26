Мопед-трансформер: в Индии скрестили электроскутер и моторикшу (фото)

Shapeshifting S32 — нестандартный электрический мопед-трансформер. За считанные минуты его можно превратить в небольшой грузовик или моторикшу.

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Индийский производитель фототехники Hero MotoCorp презентовал оригинальное транспортное средство Shapeshifting S32. Оно поступит в продажу в 2025 году по цене от $3500. Об этом сообщается на сайте компании.

Электроскутер дополнили съемными модулями

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Shapeshifting S32 — своего рода трансформер, который состоит из электроскутера и прицепных модулей. За несколько минут мопед можно превратить в трехместный тук-тук (моторикшу) или небольшой грузовик с открытой платформой или закрытым кунгом. В обоих случаях есть крыша и лобовое стекло.

Пассажирский моторикша

Электрический скутер оснащен мотором мощностью 8 л.с. (6 кВт) и способен разогнаться до 60 км/ч. Пассажирский модуль имеет мотор на 11 л. с. (8 кВт), а грузовой — на 13,5 л. с. (10 кВт): в обоих случаях максимальная скорость составляет 45 км/ч.

Грузовой вариант с кунгом

Емкость аккумуляторной батареи мопеда составляет 3,87 кВт∙ч. Кроме того, в модулях есть дополнительные батареи — на 9,7 кВт∙ч в пассажирском и на 11,6 кВт∙ч — в грузовом. Оснащение включает цифровой щиток приборов и USB-порты для подзарядки гаджетов.

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