Мопед-трансформер: в Індії схрестили електроскутер та моторикшу (фото)

Shapeshifting S32 — нестандартний електричний мопед-трансформер. За лічені хвилини його можна перетворити на невеличку вантажівку або моторикшу.

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Індійський виробник фототехніки Hero MotoCorp презентував оригінальний транспортний засіб Shapeshifting S32. Він надійде в продаж у 2025 році за ціною від $3500. Про це повідомляється на сайті компанії.

Електроскутер доповнили знімними модулями

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Shapeshifting S32 – свого роду трансформер, який складається із електроскутера та причепних модулів. За кілька хвилин мопед можна перетворити на тримісний тук-тук (моторикшу) або невелику вантажівку із відкритою платформою або закритим кунгом. В обох випадках є дах та лобове скло.

Пасажирський моторикша

Електричний скутер оснащений мотором потужністю 8 к. с. (6 кВт) і здатен розігнатися до 60 км/год. Пасажирський модуль має мотор на 11 к. с. (8 кВт), а вантажний – на 13,5 к. с. (10 кВт): в обох випадках максимальна швидкість становить 45 км/год.

Вантажний варіант із кунгом

Ємність акумуляторної батареї мопеда становить 3,87 кВт∙год. Крім того, в модулях є додаткові батареї – на 9,7 кВт∙год в пасажирському і на 11,6 кВт∙год – у вантажному. Оснащення включає цифровий щиток приладів та USB-порти для підзарядки ґаджетів.

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