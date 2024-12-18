В інтернеті розповіли про маловідомого українського конструктора мотоциклів Jawa (фото)

Український конструктор Всеволод Греченко розробляв у Чехословаччині мотоцикли Jawa та тролейбуси Tatra. Саме завдяки його розробкам Jawa прославилася на весь світ.

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Мало хто знає, що одним із провідних творців мотоциклів Jawa був українець. Цікаву інформацію виявили експерти Історичного автоклубу, повідомляє Auto-Consulting.

Із 1941 року конструкторський відділ Jawa очолював Всеволод Греченко, який народився у місті Золотоноша (нині це Черкаська область). До Чехословаччини він потрапив як білоемігрант.

Всеволод Греченко Фото: Auto-consulting

Саме під керівництвом Всеволода Греченка почалася розробка знаменитого мотоцикла Jawa 250 Perak. Оскільки Чехословаччина тоді була окупована німецькими військами, то роботи над байком велися таємно, адже нацистська адміністрація заборонила розробку мототехніки. Мало того, тестові екземпляри довелося пофарбувати в кольори мотоциклів Вермахту.

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Нова Jawa Perak дебютувала на Паризькому автосалоні 1946 року. Саме завдяки цьому мотоциклу марка стала відомою у світі. Усього було виготовлено 160 тис. байків: їх комплектували двигунами об’ємом 250 куб. см (9 к. с.) і 350 куб. см (12 к. с.).

Одначе Всеволод Греченко на той час був змушений залишити Jawa через прихід до влади комуністів. Він працював у компанії з виробництва мініатюрних авто Velorex, а потім перейшов до Tatra, де брав участь у розробці тривісного тролейбуса T400.

Тролейбус Tatra T400 Фото: Auto-consulting

У 1948 році Всеволод Греченко загинув за загадкових обставин – потрапив під колеса трамвая. В Україні про видатного конструктора майже ніхто не знає.

До речі, мотоцикли Jawa в 2024 році повернулися на український ринок.

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