В интернете рассказали о малоизвестном украинском конструкторе мотоциклов Jawa (фото)

Украинский конструктор Всеволод Греченко разрабатывал в Чехословакии мотоциклы Jawa и троллейбусы Tatra. Именно благодаря его разработкам Jawa прославилась на весь мир.

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Мало кто знает, что одним из ведущих создателей мотоциклов Jawa был украинец. Интересную информацию обнаружили эксперты Исторического автоклуба, сообщает Auto-Consulting.

С 1941 года конструкторский отдел Jawa возглавлял Всеволод Греченко, который родился в городе Золотоноша (ныне это Черкасская область). В Чехословакию он попал как белоэмигрант.

Всеволод Греченко Фото: Auto-consulting

Именно под руководством Всеволода Греченко началась разработка знаменитого мотоцикла Jawa 250 Perak. Поскольку Чехословакия тогда была оккупирована немецкими войсками, то работы над байком велись тайно, ведь нацистская администрация запретила разработку мототехники. Мало того, тестовые экземпляры пришлось покрасить в цвета мотоциклов Вермахта.

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Новая Jawa Perak дебютировала на Парижском автосалоне 1946 года. Именно благодаря этому мотоциклу марка стала известной в мире. Всего было изготовлено 160 тыс. байков: они комплектовались двигателями объемом 250 куб. см (9 л. с.) и 350 куб. см (12 л. с.).

Однако Всеволод Греченко в то время был вынужден оставить Jawa из-за прихода к власти коммунистов. Он работал в компании по производству миниатюрных авто Velorex, а затем перешел в Tatra, где участвовал в разработке трехосного троллейбуса T400.

Троллейбус Tatra T400 Фото: Auto-consulting

В 1948 году Всеволод Греченко погиб при загадочных обстоятельствах — попал под колеса трамвая. В Украине о выдающемся конструкторе почти никто не знает.

Кстати, мотоциклы Jawa в 2024 году вернулись на украинский рынок.

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