У США схрестили електровелосипед та дім на колесах (фото)
Grounded T1 — електричний велосипед із причепом-автодомом. Усередині встановили розкладний диван та невелику кухню з раковиною та плитою.
Американський виробник кемперів та автомобільних аксесуарів Grounded представив незвичну модель T1. Вона поєднує в собі риси велосипеда та будинку на колесах. Про неї розповіли на сайті компанії.
Триколісний електричний велосипед Grounded T1 має невеликий причіп-автодім. Він розрахований на двох осіб. Загальна довжина транспортного засобу становить 5,4 м, а повна маса — 662 кг.Важливо
Усередині встановили розкладний двомісний диван та складний столик. Крім того, є кухня із раковиною та електроплитою. За доплату пропонують портативні душ та туалет, а також супутниковий інтернет Starlink. Електрообладнання живиться від акумулятора, а серед опцій є сонячні панелі на даху.
Електромотор потужністю 1 к. с. (750 Вт) розганяє автодім Grounded T1 до 24 км/год. Запас ходу становить 240 км. Для комфортної їзди дім на колесах навіть оснастили пневмопідвіскою.
Новий Grounded T1 вже доступний для замовлення за ціною від 30 000 доларів. Виробництво стартує в 2025 році.
Примітно, що за аналогічною ціною продають новий автодім Nissan на базі мінівена NV200.
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