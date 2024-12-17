У США схрестили електровелосипед та дім на колесах (фото)

Grounded T1 — електричний велосипед із причепом-автодомом. Усередині встановили розкладний диван та невелику кухню з раковиною та плитою.

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Американський виробник кемперів та автомобільних аксесуарів Grounded представив незвичну модель T1. Вона поєднує в собі риси велосипеда та будинку на колесах. Про неї розповіли на сайті компанії.

Усередині встановили диван, стіл та кухню

Триколісний електричний велосипед Grounded T1 має невеликий причіп-автодім. Він розрахований на двох осіб. Загальна довжина транспортного засобу становить 5,4 м, а повна маса — 662 кг.

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Усередині встановили розкладний двомісний диван та складний столик. Крім того, є кухня із раковиною та електроплитою. За доплату пропонують портативні душ та туалет, а також супутниковий інтернет Starlink. Електрообладнання живиться від акумулятора, а серед опцій є сонячні панелі на даху.

Електромотор потужністю 1 к. с. (750 Вт) розганяє автодім Grounded T1 до 24 км/год. Запас ходу становить 240 км. Для комфортної їзди дім на колесах навіть оснастили пневмопідвіскою.

Запас ходу Grounded T1 становить 240 км

Новий Grounded T1 вже доступний для замовлення за ціною від 30 000 доларів. Виробництво стартує в 2025 році.

Примітно, що за аналогічною ціною продають новий автодім Nissan на базі мінівена NV200.

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