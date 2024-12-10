Військову вантажівку перетворили на екстремальний автодім для найсуворіших умов (фото)

Автодім Sherpa XLE оснащений 330-сильним турбодизелем та має повний привід. У салоні встановили широке ліжко, два холодильники, душ та навіть пральну машину.

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Американський виробник будинків на колесах Hunter RMV презентував нову позашляхову модель Sherpa XLE. Вона створена для найекстремальніших умов. Про проєкт розповіли на сайті компанії.

На кухні встановили раковину та плиту

В основі Hunter RMV Sherpa XLE лежить тривісна військова вантажівка Oshkosh M1089 A1 повною масою 13 тонн. Вона оснащена турбодизелем Caterpillar 3126B на 330 к. с. і 1165 Н∙м, а також повним приводом.

Автодім Sherpa XLE оснастили 6,7-метровим житловим модулем. Усередині встановили широке двоспальне ліжко та кутовий диван зі столом.

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На кухні є електроплита, раковина, два холодильники, мультиварка та мікрохвильова піч. У санвузлі знайшлося місце не лише для душу, але й для пральної машини. Крім того, є багажний відсік, в якому можна перевозити велосипеди чи набір для барбекю.

Електрообладнання працює від потужної акумуляторної батареї ємністю 800 А∙год та від сонячних панелей на даху. Також встановлено 450-літровий бак з питною водоюю. Запасу дизпалива вистачить, аби проїхати приблизно 1280 км.

Між іншим, нещодавно презентували розкішний позашляховий автодім на базі Volkswagen Crafter.

Також Фокус розповідав, що Nissan показав доступний дім на колесах за 31 000 доларів.