Военный грузовик превратили в экстремальный автодом для самых суровых условий (фото)

Автодом Sherpa XLE оснащен 330-сильным турбодизелем и имеет полный привод. В салоне установили широкую кровать, два холодильника, душ и даже стиральную машину.

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Американский производитель домов на колесах Hunter RMV презентовал новую внедорожную модель Sherpa XLE. Она создана для самых экстремальных условий. О проекте рассказали на сайте компании.

На кухне установили раковину и плиту

В основе Hunter RMV Sherpa XLE лежит трехосный военный грузовик Oshkosh M1089 A1 полной массой 13 тонн. Он оснащен турбодизелем Caterpillar 3126B на 330 л.с. и 1165 Н∙м, а также полным приводом.

Автодом Sherpa XLE оснастили 6,7-метровым жилым модулем. Внутри установили широкую двуспальную кровать и угловой диван со столом.

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На кухне есть электроплита, раковина, два холодильника, мультиварка и микроволновая печь. В санузле нашлось место не только для душа, но и для стиральной машины. Кроме того, есть багажный отсек, в котором можно перевозить велосипеды или набор для барбекю.

Электрооборудование работает от мощной аккумуляторной батареи емкостью 800 А∙ч и от солнечных панелей на крыше. Также установлен 450-литровый бак с питьевой водой. Запаса дизтоплива хватит, чтобы проехать примерно 1280 км.

Между прочим, недавно презентовали роскошный внедорожный автодом на базе Volkswagen Crafter.

Также Фокус рассказывал, что Nissan показал доступный дом на колесах за 31 000 долларов.