В США скрестили электровелосипед и дом на колесах (фото)
Grounded T1 — электрический велосипед с прицепом-автодомом. Внутри установили раскладной диван и небольшую кухню с раковиной и плитой.
Американский производитель кемперов и автомобильных аксессуаров Grounded представил необычную модель T1. Она сочетает в себе черты велосипеда и дома на колесах. О ней рассказали на сайте компании.
Трехколесный электрический велосипед Grounded T1 имеет небольшой прицеп-автодом. Он рассчитан на двух человек. Общая длина транспортного средства составляет 5,4 м, а полная масса — 662 кг.Важно
Внутри установили раскладной двухместный диван и складной столик. Кроме того, есть кухня с раковиной и электроплитой. За доплату предлагают портативные душ и туалет, а также спутниковый интернет Starlink. Электрооборудование питается от аккумулятора, а среди опций есть солнечные панели на крыше.
Электромотор мощностью 1 л. с. (750 Вт) разгоняет автодом Grounded T1 до 24 км/ч. Запас хода составляет 240 км. Для комфортной езды дом на колесах даже оснастили пневмоподвеской.
Новый Grounded T1 уже доступен для заказа по цене от 30 000 долларов. Производство стартует в 2025 году.
Примечательно, что по аналогичной цене продают новый автодом Nissan на базе минивэна NV200.
Также Фокус рассказывал о новом электровелосипеде Renault за 1300 евро.