В США скрестили электровелосипед и дом на колесах (фото)

Grounded T1 — электрический велосипед с прицепом-автодомом. Внутри установили раскладной диван и небольшую кухню с раковиной и плитой.

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Американский производитель кемперов и автомобильных аксессуаров Grounded представил необычную модель T1. Она сочетает в себе черты велосипеда и дома на колесах. О ней рассказали на сайте компании.

Внутри установили диван, стол и кухню

Трехколесный электрический велосипед Grounded T1 имеет небольшой прицеп-автодом. Он рассчитан на двух человек. Общая длина транспортного средства составляет 5,4 м, а полная масса — 662 кг.

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Внутри установили раскладной двухместный диван и складной столик. Кроме того, есть кухня с раковиной и электроплитой. За доплату предлагают портативные душ и туалет, а также спутниковый интернет Starlink. Электрооборудование питается от аккумулятора, а среди опций есть солнечные панели на крыше.

Электромотор мощностью 1 л. с. (750 Вт) разгоняет автодом Grounded T1 до 24 км/ч. Запас хода составляет 240 км. Для комфортной езды дом на колесах даже оснастили пневмоподвеской.

Запас хода Grounded T1 составляет 240 км

Новый Grounded T1 уже доступен для заказа по цене от 30 000 долларов. Производство стартует в 2025 году.

Примечательно, что по аналогичной цене продают новый автодом Nissan на базе минивэна NV200.

Также Фокус рассказывал о новом электровелосипеде Renault за 1300 евро.