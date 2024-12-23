В Италии создали городской электрокар за 7900 евро: управлять им можно без прав (фото)

Городской электромобиль Desner A05 достигает всего 2,6 м в длину и оснащен электромотором на 4 л. с. Запас хода авто составляет 120 км.

Related video

Итальянский стартап Desner Auto презентовал свою дебютную модель A05. Электромобиль поступает в продажу по цене от 7900 евро. Об автомобиле рассказали на сайте производителя.

Запас хода авто составляет 120 км

Новый Desner A05 — миниатюрное городское авто, которое станет конкурентом Citroen Ami, FIAT Topoliono и Renault Mobilize Duo. Он достигает всего 2,6 м в длину, 1,39 м в ширину и 1,63 м в высоту. Desner A05 — компактный двухместный хэтчбек с небольшим капотом и короткими свесами кузова.

В салоне дешевого авто установили два дисплея

В салоне бюджетной модели установили цифровой щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Кроме того, установлен кондиционер, а мультимедийная система создана на базе Android. Электрокар получил кресла с интегрированными подголовниками.

Важно

Дешевая альтернатива RAV4: на рынок выходит семейный электрокар Toyota за $13 800 (фото)

Desner A05 оснащен электромотором мощностью 4 л. с. (3 кВт) и способен развить 45 км/ч. В ряде стран ЕС такими авто можно управлять без водительских прав и с 16 лет.

Батарея емкостью 7,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 120 км. Desner A05 оснащен дисковыми тормозами на всех колесах и 13-дюймовыми литыми дисками.

Ранее Фокус рассказывал о новом дешевом электрокроссовере Hyundai.

Также мы писали о первом электромобиле из Малайзии.