В Італії створили міський електрокар за 7900 євро: керувати ним можна без прав (фото)

Міський електромобіль Desner A05 сягає усього 2,6 м завдовжки та оснащений електромотором на 4 к. с. Запас ходу авто становить 120 км.

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Італійський стартап Desner Auto презентував свою дебютну модель A05. Електромобіль надходить у продаж за ціною від 7900 євро. Про автомобіль розповіли на сайті виробника.

Запас ходу авто становить 120 км

Новий Desner A05– мініатюрне міське авто, яке стане конкурентом Citroen Ami, FIAT Topoliono та Renault Mobilize Duo. Він сягає усього 2,6 м завдовжки, 1,39 м завширшки та 1,63 м заввишки. Desner A05 – компактний двомісний хетчбек із невеликим капотом та короткими звисами кузова.

У салоні дешевого авто встановили два дисплеї

У салоні бюджетної моделі встановили цифровий щиток приладів та тачскрін мультимедіа. Крім того, встановлено кондиціонер, а мультимедійна система створена на базі Android. Електрокар отримав крісла з інтегрованими підголівниками.

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Desner A05 оснащений електромотором потужністю 4 к. с. (3 кВт) і здатен розвинути 45 км/год. У низці країн ЄС такими авто можна керувати без водійських прав і з 16 років.

Батарея ємністю 7,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 120 км. Desner A05 оснащений дисковими гальмами на всіх колесах та 13-дюймовими литими дисками.

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