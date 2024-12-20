Ціна $24 500 і запас ходу понад 400 км: дебютував перший малазійський електрокар (фото)

Електромобіль Proton e.MAS7 — 4,6-метровий сімейний кросовер із обтічним дизайном. Авто оснащене 217-сильним мотором і розганяється до 100 км/год за 6,9 с.

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Малазійський автовиробник Proton презентував свою першу електричну модель e.MAS 7. Кросовер надходить у продаж за ціною від 110 000 до 124 000 рінггітів ($24 500 – 27 500). Про це повідомляється на сайті Proton.

Перший малазійський електромобіль не є самостійною моделлю – це копія Geely Galaxy E5. У цьому немає нічого дивного, адже концерн Geely викупив бренд Proton і продає під ним низку своїх моделей.

Запас ходу електрокросовера сягає 410 км

Новий Proton e.MAS 7 зовні та всередині нічим не відрізняється від донора Geely Galaxy E5. Кросовер вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом".

Розміри Proton e.MAS 7:

довжина — 4615 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1670 мм;

колісна база — 2750 мм.

На передній панелі встановили два дисплеї

У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему створив виробник смартфонів Meizu.

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Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю. Об’єм багажника становить 461-1877 л.

Електрокросовер коштує від $24 500

Електромобіль Proton e.MAS 7 оснащений 217-сильним мотором і здатен розігнатися до сотні за 6,9 с і розвинути 175 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 49,5 і 60,2 кВт∙год: запас ходу становить 345 і 410 км, відповідно.

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