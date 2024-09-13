У Європі з'явиться доступний електрокросовер Geely із запасом ходу понад 500 км (фото)

Електромобіль Geely Galaxy EX5 — 4,6-метровий кросовер із обтічним дизайном та багатим оснащенням. Авто розганяється до сотні за 6,9 с і здатне проїхати 530 км без підзарядки.

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На європейський ринок виходить новий Geely Galaxy E5. Електричний кросовер презентували у Франкфурті. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Експортна модель змінила назву на Geely Galaxy EX5. У Німеччині її почнуть продавати до кінця року. Також електрокросовер з’явиться у Норвегії, а пізніше його планують презентувати і за межами Європи — в Австралії, Індонезії та Таїланді.

Запас ходу авто сягає 530 км Фото: Geely

Електромобіль Geely Galaxy EX5 – обтічний 4,6-метровий кросовер. У нього виражений "ніс", тоненькі фари та висувні дверні ручки. У салоні встановлені цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, а дорожчі версії отримали проєкцію на лобове скло. Серед опцій є електропривід, вентиляція і масаж крісел.

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Електромотор на 218 к. с. та 320 Нм розганяє новий Geely Galaxy EX5 до 100 км/год за 6,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 175 км/год.

Електрокар досить багато оснащений Фото: Geely

Китайський електромобіль випускають із батареями ємністю 49,5 та 60,2 кВт∙год: запас ходу становить 440 і 530 км, відповідно.

До речі, недавно презентували бюджетний електромобіль Geely за $11 250, здатний подолати 400 км без підзарядки.

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