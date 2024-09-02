Ціна $11 250 і запас ходу 400 км: Geely показала стильний бюджетний електрокар (фото)

Електромобіль Geely Geome Xingyuan — компактний хетчбек В-класу із обтічним дизайном та великим дисплеєм у салоні. Модель пропонують у версіях на 78 та 114 сил.

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Опубліковано офіційні фото Geely Geome Xingyuan. Бюджетний електромобіль надійде в продаж восени і коштуватиме приблизно 80 000 юанів ($11 250) у базовій версії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Geely Geome Xingyuan – міський хетчбек В-класу з обтічним дизайном, який стане конкурентом BYD Dolphin і Wuling Bingo. У нього плавні обводи кузова, виражений "ніс" та вигнуті фари і ліхтарі.

Запас ходу електромобіля сягає 410 км Фото: Geely

Габарити Geely Geome Xingyuan:

довжина – 4135 мм;

ширина – 1805 мм;

висота – 1570 мм;

колісна база – 2650 мм;

маса – 1215-1285 кг.

Хетчбек отримав великий тачскрін Фото: Geely

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Мультимедійну систему створив виробник смартфонів Meizu, який належить Geely. На центральній консолі встановили дві бездротових зарядки смартфонів.

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Китайський електромобіль Geely Geome Xingyuan запропонують у версіях на 78 та 114 к. с.: максимальна швидкість складає 125 і 135 км/год, відповідно.

Ціна Geely Geome Xingyuan стартує з $11 250 Фото: Geely

Також можна обрати із двох батарей – ємністю 30,1 або 40,1 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 310 км, у другому – 410 км.

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