Ціна $11 250 і запас ходу 400 км: Geely показала стильний бюджетний електрокар (фото)
Електромобіль Geely Geome Xingyuan — компактний хетчбек В-класу із обтічним дизайном та великим дисплеєм у салоні. Модель пропонують у версіях на 78 та 114 сил.
Опубліковано офіційні фото Geely Geome Xingyuan. Бюджетний електромобіль надійде в продаж восени і коштуватиме приблизно 80 000 юанів ($11 250) у базовій версії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Geely Geome Xingyuan – міський хетчбек В-класу з обтічним дизайном, який стане конкурентом BYD Dolphin і Wuling Bingo. У нього плавні обводи кузова, виражений "ніс" та вигнуті фари і ліхтарі.
Габарити Geely Geome Xingyuan:
- довжина – 4135 мм;
- ширина – 1805 мм;
- висота – 1570 мм;
- колісна база – 2650 мм;
- маса – 1215-1285 кг.
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Мультимедійну систему створив виробник смартфонів Meizu, який належить Geely. На центральній консолі встановили дві бездротових зарядки смартфонів.
Китайський електромобіль Geely Geome Xingyuan запропонують у версіях на 78 та 114 к. с.: максимальна швидкість складає 125 і 135 км/год, відповідно.
Також можна обрати із двох батарей – ємністю 30,1 або 40,1 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 310 км, у другому – 410 км.
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