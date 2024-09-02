Цена $11 250 и запас хода 400 км: Geely показала стильный бюджетный электрокар (фото)

Электромобиль Geely Geome Xingyuan — компактный хэтчбек В-класса с обтекаемым дизайном и большим дисплеем в салоне. Модель предлагается в версиях на 78 и 114 сил.

Related video

Опубликованы официальные фото Geely Geome Xingyuan. Бюджетный электромобиль поступит в продажу осенью и будет стоить примерно 80 000 юаней ($11 250) в базовой версии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Geely Geome Xingyuan — городской хэтчбек В-класса с обтекаемым дизайном, который станет конкурентом BYD Dolphin и Wuling Bingo. У него плавные обводы кузова, выраженный "нос" и изогнутые фары и фонари.

Запас хода электромобиля достигает 410 км Фото: Geely

Габариты Geely Geome Xingyuan:

длина — 4135 мм;

ширина — 1805 мм;

высота — 1570 мм;

колесная база — 2650 мм;

масса — 1215-1285 кг.

Хэтчбек получил большой тачскрин Фото: Geely

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Мультимедийную систему создал производитель смартфонов Meizu, который принадлежит Geely. На центральной консоли установили две беспроводные зарядки смартфонов.

Важно

Запас хода 300 км: Chery показали экспортный бюджетный электрокар за $7500 (фото)

Китайский электромобиль Geely Geome Xingyuan предложат в версиях на 78 и 114 л. с.: максимальная скорость составляет 125 и 135 км/ч, соответственно.

Цена Geely Geome Xingyuan стартует с $11 250 Фото: Geely

Также можно выбрать из двух батарей — емкостью 30,1 или 40,1 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 310 км, во втором — 410 км.

Между прочим, недавно дебютировал новый электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 780 км.

Также Фокус рассказывал о роскошном электрифицированном кроссовере от Huawei.