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Цена $11 250 и запас хода 400 км: Geely показала стильный бюджетный электрокар (фото)

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Фото: Geely | Geely Geome Xingyuan — дешевый городской электрокар

Электромобиль Geely Geome Xingyuan — компактный хэтчбек В-класса с обтекаемым дизайном и большим дисплеем в салоне. Модель предлагается в версиях на 78 и 114 сил.

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Опубликованы официальные фото Geely Geome Xingyuan. Бюджетный электромобиль поступит в продажу осенью и будет стоить примерно 80 000 юаней ($11 250) в базовой версии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Geely Geome Xingyuan — городской хэтчбек В-класса с обтекаемым дизайном, который станет конкурентом BYD Dolphin и Wuling Bingo. У него плавные обводы кузова, выраженный "нос" и изогнутые фары и фонари.

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Запас хода электромобиля достигает 410 км
Фото: Geely

Габариты Geely Geome Xingyuan:

  • длина — 4135 мм;
  • ширина — 1805 мм;
  • высота — 1570 мм;
  • колесная база — 2650 мм;
  • масса — 1215-1285 кг.
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Хэтчбек получил большой тачскрин
Фото: Geely

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Мультимедийную систему создал производитель смартфонов Meizu, который принадлежит Geely. На центральной консоли установили две беспроводные зарядки смартфонов.

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Китайский электромобиль Geely Geome Xingyuan предложат в версиях на 78 и 114 л. с.: максимальная скорость составляет 125 и 135 км/ч, соответственно.

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Цена Geely Geome Xingyuan стартует с $11 250
Фото: Geely

Также можно выбрать из двух батарей — емкостью 30,1 или 40,1 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 310 км, во втором — 410 км.

Между прочим, недавно дебютировал новый электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 780 км.

Также Фокус рассказывал о роскошном электрифицированном кроссовере от Huawei.