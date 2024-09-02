Цена $11 250 и запас хода 400 км: Geely показала стильный бюджетный электрокар (фото)
Электромобиль Geely Geome Xingyuan — компактный хэтчбек В-класса с обтекаемым дизайном и большим дисплеем в салоне. Модель предлагается в версиях на 78 и 114 сил.
Опубликованы официальные фото Geely Geome Xingyuan. Бюджетный электромобиль поступит в продажу осенью и будет стоить примерно 80 000 юаней ($11 250) в базовой версии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Geely Geome Xingyuan — городской хэтчбек В-класса с обтекаемым дизайном, который станет конкурентом BYD Dolphin и Wuling Bingo. У него плавные обводы кузова, выраженный "нос" и изогнутые фары и фонари.
Габариты Geely Geome Xingyuan:
- длина — 4135 мм;
- ширина — 1805 мм;
- высота — 1570 мм;
- колесная база — 2650 мм;
- масса — 1215-1285 кг.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Мультимедийную систему создал производитель смартфонов Meizu, который принадлежит Geely. На центральной консоли установили две беспроводные зарядки смартфонов.
Китайский электромобиль Geely Geome Xingyuan предложат в версиях на 78 и 114 л. с.: максимальная скорость составляет 125 и 135 км/ч, соответственно.
Также можно выбрать из двух батарей — емкостью 30,1 или 40,1 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 310 км, во втором — 410 км.
Между прочим, недавно дебютировал новый электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 780 км.
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