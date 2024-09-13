В Европе появится доступный электрокроссовер Geely с запасом хода более 500 км (фото)
Электромобиль Geely Galaxy EX5 — 4,6-метровый кроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Авто разгоняется до сотни за 6,9 с и способно проехать 530 км без подзарядки.
На европейский рынок выходит новый Geely Galaxy E5. Электрический кроссовер презентовали во Франкфурте. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Экспортная модель сменила название на Geely Galaxy EX5. В Германии ее начнут продавать до конца года. Также электрокроссовер появится в Норвегии, а позже его планируют презентовать и за пределами Европы — в Австралии, Индонезии и Таиланде.
Электромобиль Geely Galaxy EX5 — обтекаемый 4,6-метровый кроссовер. У него выраженный "нос", тоненькие фары и выдвижные дверные ручки. В салоне установлены цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, а более дорогие версии получили проекцию на лобовое стекло. Среди опций есть электропривод, вентиляция и массаж кресел.
Электромотор на 218 л.с. и 320 Нм разгоняет новый Geely Galaxy EX5 до 100 км/ч за 6,9 с, а максимальная скорость ограничена на 175 км/ч.
Китайский электромобиль выпускается с батареями емкостью 49,5 и 60,2 кВт∙ч: запас хода составляет 440 и 530 км, соответственно.
Кстати, недавно презентовали бюджетный электромобиль Geely за $11 250, способный преодолеть 400 км без подзарядки.
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