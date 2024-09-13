В Европе появится доступный электрокроссовер Geely с запасом хода более 500 км (фото)

Электромобиль Geely Galaxy EX5 — 4,6-метровый кроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Авто разгоняется до сотни за 6,9 с и способно проехать 530 км без подзарядки.

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На европейский рынок выходит новый Geely Galaxy E5. Электрический кроссовер презентовали во Франкфурте. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Экспортная модель сменила название на Geely Galaxy EX5. В Германии ее начнут продавать до конца года. Также электрокроссовер появится в Норвегии, а позже его планируют презентовать и за пределами Европы — в Австралии, Индонезии и Таиланде.

Запас хода авто достигает 530 км Фото: Geely

Электромобиль Geely Galaxy EX5 — обтекаемый 4,6-метровый кроссовер. У него выраженный "нос", тоненькие фары и выдвижные дверные ручки. В салоне установлены цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, а более дорогие версии получили проекцию на лобовое стекло. Среди опций есть электропривод, вентиляция и массаж кресел.

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Электромотор на 218 л.с. и 320 Нм разгоняет новый Geely Galaxy EX5 до 100 км/ч за 6,9 с, а максимальная скорость ограничена на 175 км/ч.

Электрокар достаточно богато оснащен Фото: Geely

Китайский электромобиль выпускается с батареями емкостью 49,5 и 60,2 кВт∙ч: запас хода составляет 440 и 530 км, соответственно.

Кстати, недавно презентовали бюджетный электромобиль Geely за $11 250, способный преодолеть 400 км без подзарядки.

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