Geely показали недорогой электрокроссовер за $21 000 с богатым оснащением (фото)

Электромобиль Geely Galaxy E5 — доступный семейный кроссовер. Бюджетная модель оснащена проекцией на лобовое стекло, мощной акустикой, вентиляцией и массажем кресел.

Related video

Электрическую линейку Geely Galaxy пополнит кроссовер E5. Доступный электрокроссовер презентуют до конца первого полугодия и будут продавать по цене от 150 000 до 200 000 юаней ($21 000–27 700), а пока обнародованы его официальные фото. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Geely Galaxy E5 — пятиместный среднеразмерный электрокроссовер с обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", раскосые фары и фонари на всю ширину кузова.

Электрокар оснащен 218-сильным мотором Фото: Geely

Габариты Geely Galaxy E5:

длина — 4615 мм;

ширина — 1901 мм;

высота — 1670 мм;

колесная база — 2750 мм.

Важно

В спортивном стиле: Geely показали оригинальный молодежный электромобиль за $6800 (фото)

В салоне Geely Galaxy E5 установлен виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, есть и проекция данных на лобовое стекло. Мультимедийную систему разработал производитель смартфонов Meizu.

Кроссовер богато оснащен Фото: Geely

Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а разделяет их высокая центральная консоль. Оснащение включает беспроводную зарядку смартфонов и акустику с 16 динамиками.

Китайский электромобиль Geely Galaxy E5 оснащен 218-сильным мотором и способен развить 175 км/ч. Запас хода превысит 500 км. Также предложат версию с бензиновым мотор-генератором.

Ранее Фокус рассказывал о самом дешевом электрокроссовере в Европе за 10 990 евро.

Также мы писали, что в Украине появился недорогой семейный электрокар Peugeot.