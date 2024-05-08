Geely показали недорогой электрокроссовер за $21 000 с богатым оснащением (фото)
Электромобиль Geely Galaxy E5 — доступный семейный кроссовер. Бюджетная модель оснащена проекцией на лобовое стекло, мощной акустикой, вентиляцией и массажем кресел.
Электрическую линейку Geely Galaxy пополнит кроссовер E5. Доступный электрокроссовер презентуют до конца первого полугодия и будут продавать по цене от 150 000 до 200 000 юаней ($21 000–27 700), а пока обнародованы его официальные фото. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Geely Galaxy E5 — пятиместный среднеразмерный электрокроссовер с обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", раскосые фары и фонари на всю ширину кузова.
Габариты Geely Galaxy E5:
- длина — 4615 мм;
- ширина — 1901 мм;
- высота — 1670 мм;
- колесная база — 2750 мм.
В салоне Geely Galaxy E5 установлен виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, есть и проекция данных на лобовое стекло. Мультимедийную систему разработал производитель смартфонов Meizu.
Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а разделяет их высокая центральная консоль. Оснащение включает беспроводную зарядку смартфонов и акустику с 16 динамиками.
Китайский электромобиль Geely Galaxy E5 оснащен 218-сильным мотором и способен развить 175 км/ч. Запас хода превысит 500 км. Также предложат версию с бензиновым мотор-генератором.
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