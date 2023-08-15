Geely представили стильный электрокар за $27 600 с запасом хода 700 км (фото)
Geely Galaxy E8 получил футуристичный дизайн в духе концепта Galaxy Light. Электромобиль сопоставим по габаритам с более дорогой Tesla Model S.
В Китае рассекретили новый электрический седан Geely Galaxy E8. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Geely Galaxy E8 получил футуристичный дизайн с раздельной передней оптикой. От фальшивой решетки радиатора решили избавиться.
Сзади расположены узкие фонари. Между ними находится светодиодная полоса. Ниже установлен массивный диффузор.
Габариты Geely Galaxy E8:
- длина — 5010 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1465 мм;
- колесная база — 2925 мм.
Снаряженная масса Geely Galaxy E8 составляет 2030 кг. Полная масса электромобиля достигает 2440 кг. На выбор доступны два варианта колес размерностью 235/50 R18 или 245/45 R19.
Geely Galaxy E8 оснащен электромотором мощностью 272 л.с. Его также используют модели Smart #1, Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009.
Пока неизвестно, какой аккумулятор использует электрический седан. Ожидается, что запас хода топовой версии составит около 700 км на одном заряде.Важно
Geely Galaxy E8 дебютирует в Китае уже в третьем квартале 2023 года. По слухам, начальная цена электромобиля составит 200 000 юаней (27 600 долларов).
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