Geely представили стильний електрокар за $27 600 з запасом ходу 700 км (фото)

Geely Galaxy E8 отримав футуристичний дизайн у дусі концепту Galaxy Light. Електромобіль можна порівняти за габаритами з дорожчою Tesla Model S.

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У Китаї розсекретили новий електричний седан Geely Galaxy E8. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Geely Galaxy E8 отримав футуристичний дизайн із роздільною передньою оптикою. Фальшивої решітки радіатора вирішили позбутися.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі. Між ними знаходиться світлодіодна смуга. Нижче встановлено масивний дифузор.

Задня оптика з'єднана в один блок Фото: MIIT China

Габарити Geely Galaxy E8:

довжина — 5010 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1465 мм;

колісна база — 2925 мм.

Споряджена маса Geely Galaxy E8 становить 2030 кг. Повна маса електромобіля сягає 2440 кг. На вибір доступні два варіанти коліс розмірністю 235/50 R18 або 245/45 R19.

Geely Galaxy E8 отримає велику кількість опцій Фото: MIIT China

Geely Galaxy E8 оснащений електромотором потужністю 272 к.с. Його також використовують моделі Smart #1, Zeekr X, Zeekr 001 і Zeekr 009.

Поки невідомо, який акумулятор використовує електричний седан. Очікується, що запас ходу топової версії становитиме близько 700 км на одному заряді.

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Geely Galaxy E8 дебютує в Китаї вже в третьому кварталі 2023 року. З чуток, початкова ціна електромобіля становитиме 200 000 юанів (27 600 доларів).

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші офіційні фото електромобіля Wuling Starlight.