Цена $24 500 и запас хода более 400 км: дебютировал первый малазийский электрокар (фото)
Электромобиль Proton e.MAS7 — 4,6-метровый семейный кроссовер с обтекаемым дизайном. Авто оснащено 217-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с.
Малазийский автопроизводитель Proton презентовал свою первую электрическую модель e.MAS 7. Кроссовер поступает в продажу по цене от 110 000 до 124 000 ринггитов ($24 500 — 27 500). Об этом сообщается на сайте Proton.
Первый малазийский электромобиль не является самостоятельной моделью — это копия Geely Galaxy E5. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн Geely выкупил бренд Proton и продает под ним ряд своих моделей.
Новый Proton e.MAS 7 внешне и внутри ничем не отличается от донора Geely Galaxy E5. Кроссовер отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом".
Размеры Proton e.MAS 7:
- длина — 4615 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1670 мм;
- колесная база — 2750 мм.
В салоне на передней панели установлены два дисплея, также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему создал производитель смартфонов Meizu.Важно
Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Объем багажника составляет 461-1877 л.
Электромобиль Proton e.MAS 7 оснащен 217-сильным мотором и способен разогнаться до сотни за 6,9 с и развить 175 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 49,5 и 60,2 кВт∙ч: запас хода составляет 345 и 410 км, соответственно.
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