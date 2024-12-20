Цена $24 500 и запас хода более 400 км: дебютировал первый малазийский электрокар (фото)

Электромобиль Proton e.MAS7 — 4,6-метровый семейный кроссовер с обтекаемым дизайном. Авто оснащено 217-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с.

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Малазийский автопроизводитель Proton презентовал свою первую электрическую модель e.MAS 7. Кроссовер поступает в продажу по цене от 110 000 до 124 000 ринггитов ($24 500 — 27 500). Об этом сообщается на сайте Proton.

Первый малазийский электромобиль не является самостоятельной моделью — это копия Geely Galaxy E5. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн Geely выкупил бренд Proton и продает под ним ряд своих моделей.

Запас хода электрокроссовера достигает 410 км

Новый Proton e.MAS 7 внешне и внутри ничем не отличается от донора Geely Galaxy E5. Кроссовер отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом".

Размеры Proton e.MAS 7:

длина — 4615 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1670 мм;

колесная база — 2750 мм.

На передней панели установили два дисплея

В салоне на передней панели установлены два дисплея, также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему создал производитель смартфонов Meizu.

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Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Объем багажника составляет 461-1877 л.

Электрокроссовер стоит от $24 500

Электромобиль Proton e.MAS 7 оснащен 217-сильным мотором и способен разогнаться до сотни за 6,9 с и развить 175 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 49,5 и 60,2 кВт∙ч: запас хода составляет 345 и 410 км, соответственно.

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