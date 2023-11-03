Знакомый незнакомец: презентован недорогой семейный седан с двигателем Volvo (фото)

Недорогой седан Proton S70 отличается сдержанным дизайном и богато оснащен. Под его капотом установлен 177-сильный турбомотор Volvo.

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В Малайзии представили новый Proton S70. Бюджетный седан С-класса поступит в продажу до конца года. Об этом сообщает сайт Paultan.

В основе авто лежит платформа от Volvo

Proton S70 выглядит знакомо, ведь в его основе лежит китайский Geely Emgrand. Дело в том, что концерн Geely приобрел бренд Proton, и это не первая подобная перелицованная модель. Примечательно, что эта модель не будет сугубо малазийской – Proton планируют экспортировать и в другие страны.

На передней панели установлены два дисплея

Седан Proton S70 достигает 4,6 м в длину при колесной базе в 2,65 м. В его основе лежит платформа, созданная совместно с Volvo. От китайского собрата новый Proton S70 отличается дизайном решетки радиатора.

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В салоне Proton S70 заменили руль и установили новую двухуровневую центральную консоль. Седан получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин мультимедиа. Среди опций есть камеры кругового обзора, круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Оснащение включает камеры кругового обзора и беспроводную зарядку смартфонов

Новый Proton S70 будут оснащать 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором Volvo мощностью 177 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

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