Недорогой электрокроссовер Hyundai за $23 500 показали до презентации (фото, видео)

Кроссовер Hyundai Creta Electric способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с. Запас хода доступного электрокара достигает 473 км.

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Линейку Hyundai Creta 2025 пополнит электрическая модификация. Ее официально представят 17 января на автошоу в Нью-Дели, однако первые фото и подробности кроссовера уже опубликовали на официальном сайте Hyundai.

На фото видно, что новый Hyundai Creta Electric отличается от бензинового собрата дизайном передней части с заглушкой на месте решетки радиатора и новыми бамперами. Кроме того, установлены 17-дюймовые диски с улучшенной аэродинамикой.

Салон Hyundai Creta Electric не показали, однако известно, что кроссовер сохранит два 10,25-дюймовых дисплея на передней панели. Кроме того, электрокар получит передний багажник.

Запас хода кроссовера достигает 473 км Фото: Hyundai

Комплектацию расширят — она будет включать панорамную крышу, климат-контроль, камеры кругового обзора, вентиляцию кресел и набор систем безопасности. Цена Hyundai Creta Electric в Индии составит примерно 2 миллиона рупий ($23 500).

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Держат в секрете и мощность мотора, однако заявлено, что электромобиль Hyundai Creta сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 с.

Спереди появился дополнительный багажник Фото: Hyundai

На выбор предложат батареи емкостью 42 и 51,4 кВт∙ч: запас хода составит 390 и 473 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% займет 58 минут, а обычная — 4 часа. Также предложат функцию двунаправленной зарядки — авто сможет питать электроприборы.

Между прочим, недавно на рынок вышел новый Hyundai Palisade второго поколения. Спрос на модель превзошел ожидания.

Также Фокус писал, что на автошоу в Нью-Дели покажут дешевый электрокар с солнечными батареями.